Gobierno debe provocar inversiones para crecer

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que, durante el segundo trimestre de este año, la economía mexicana no registró crecimiento en términos reales respecto al primer trimestre. Y si las cifras son oficiales, México está estancado económicamente y es riesgoso si lo que se busca es el desarrollo y el crecimiento, así lo manifestaron en concordancia economistas entrevistados por esta casa editorial.

Los números indican que el resultado de 0 por ciento, reportado para el periodo de abril a junio, resultó ser menor al avance preliminar de 0.1 por ciento del PIB que habría estimado el instituto en julio pasado.

A pesar de ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que esto no le preocupa y espera, para finalizar el año, el crecimiento que ha mantenido como meta de 2 por ciento: «Sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo. El desarrollo es crear riqueza y distribuir la riqueza», expuso en conferencia.

Distribución de riqueza

Al respecto, Jaime Jiménez Santos, economista y académico por la Universidad Autónoma de Sinaloa, comentó que no puede haber desarrollo económico si primero no se tiene un crecimiento económico, por lo que vio importante que el Gobierno provoque mayores inversiones, extranjeras o nacionales: «Pero tiene que provocarlas porque eso genera más empleo, más ingresos, mayor producción y, por lo tanto, mayor crecimiento, y de ese crecimiento va a obtener impuestos para poder seguir sosteniendo sus programas sociales que, hasta hoy, creo que le han dado resultados», detalló.

Ilustración El Debate

Vía telefónica, manifestó que esos programas sociales, en apoyo a jóvenes y adultos mayores, pueden salvar un poco el estancamiento de la economia, puesto que que con ellos existe una mejor redistribución del ingreso nacional; es decir, que el recurso no se concentra ya en pocas manos, sino en la mayoría de la población: «Eso puede salvar un poco el estancamiento de la economía, pero esos son ingresos del Gobierno, producto de impuestos, y los impuestos son mayores cuando hay mayor actividad económica, por eso es peligroso que la economía se estanque, porque tampoco el Gobierno va a poder captar ingresos para que la encomia se vaya distribuyendo a la población», aseveró.

Indicó que, si las cifras expuestas por el Inegi son precisas, no dejan un panorama positivo puesto que cuando la economía crece se generan más empleos, mayores oportunidades, ingresos, y, en suma, la economía sigue una marcha importante accedente; por el contrario —dijo—, cuando no crece la economía, todos esos indicadores se estancan: «Es decir, el valor de todo lo que se produce en el país sigue siendo el mismo que el de hace un año, y la economía lo que requiere es mayor crecimiento, mayores inversiones y mayores empleos», expuso.

En focos amarillos

Es importante que se busquen otros mecanismos económicos porque, si no se logra subsanar todo eso, se va a seguir manteniendo un saldo de crecimiento nulo o, lo que es lo peor, se entraría en un proceso de recesión o crecimiento negativo, expuso la economista Jessica Janeth Soto Beltrán.

Aunque indicó que los resultados del Inegi no representan una tendencia que vaya a continuar, ponen los focos amarillos respecto a las medidas que se están tomando para impulsar el crecimiento económico del país, que —dijo— no terminan de embonar.

Agregó que, aunque se tienen elementos positivos, como la balanza comercial que permanece en números a favor, a pesar de las medidas del Gobierno de Estados Unidos, y los precios del petróleo no han caído drásticamente, no es suficiente para el desarrollo propuesto: «Y significa que la inversión no es suficiente y se necesita atraer más inversión, impulsarla», agregó.