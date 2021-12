¿Guardarás tu aguinaldo? Aquí te dejamos unas recomendaciones para hacer crecer tu dinero

Llega el pago del aguinaldo y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer con ese dinero, es por eso que aquí te dejaremos una serie de recomendaciones para que uses tu prestación de manera inteligente y segura, así no perderá su valor y podrás obtener mejores rendimientos de ese monto.

El aguinaldo es muchas veces un ingreso extra que ayuda a las familias a solventar los gastos de los festejos decembrinos. Sin embargo, también es la oportunidad que algunos buscaban para comenzar su ahorro o realizar la inversión de dinero, es por eso que te dejamos estos tips.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo estipula que todos los trabajadores tienen derecho a recibir aguinaldo. Además, debe ser pagado antes del 20 de diciembre, por lo que, si aún no lo recibes no te desesperes, aún quedan unos cuantos días para recibirlo.

Asimismo, la dependencia señala que esta prestación equivale a un pago de 15 días de salario mínimo, esto basado en la antigüedad que mantengas en la empresa. De igual manera, los trabajadores que tienen menos de un año, tendrán que recibir una parte proporcional al tiempo trabajado en la empresa.

En muchas ocasiones al ser un ingreso adicional no sabemos que, hacer con este monto, y aunque una de las grandes recomendaciones es usarlo para pagar alguna deuda, también, invitan a no agotar tu recurso en totalidad, por lo que puedes usarlo para invertirlo y permitir que ese dinero te genere más recurso.

Ahorra tu aguinaldo:

Una de las recomendaciones de los especialistas es que ahorres el 20% de tu aguinaldo, resaltando que esto sería lo ideal en todos los hogares, aunque se debe potencia el ahorro como una estrategia que permita mejorar el presupuesto de la familia.

Este ingreso es una opción ideal para saldar deudas, incrementar gastos de la canasta de consumo o potenciar inversiones personales. Además, aconseja hacer un uso responsable de este ingreso, evitando gastos innecesarios, impulsivos o fuera del rango de tu presupuesto.

En el caso de que quieras realizar un ahorro seguro de tu aguinaldo, también existen las siguientes opciones:

Fondo de ahorro para contingencias.

Ahorro personal.

Inversiones patrimoniales.

Fondo de ahorro para objetivos (viajes, autos, etc.).

Inversiones de bajo riesgo para tu aguinaldo

Además del ahorro, también puedes darle otro destino a tu dinero, pues puedes hacer rendir tu dinero a través de inversiones de bajo riesgo. Existen diferentes opciones y herramientas que permiten invertir tu aguinaldo u otro monto de manera segura, libre de riesgo y con liquides.

Los expertos aconsejan que al menos el 30 o 50% de tu aguinaldo sea destinado a estas herramientas de inversión. Debido a que actualmente la tasa base libre de riesgo es de 5.25%, aunque podría incrementarse a 5.5% sigue presentando margen de ganancia a los usuarios de estos instrumentos.

Inversiones de alto riesgo para tu aguinaldo

Para las personas que cuentan con un mayor capital y buscan tener una mayor ganancia, existen diversos tipos de inversión y herramientas para lograrlo, por lo que debes conocerlos para saber cuál perfil agrada más a cada inversionista por lo que es necesario investigarlas y acudir con algún experto para saber más sobre el tema e invertir el dinero de manera segura.

Si te has decidido por estas opciones, el experto sugiere que adoptes un perfil de acuerdo con tu capacidad de riesgo e inviertas un porcentaje acorde:

Conservador: 10 a 15 por ciento de tu aguinaldo.

Neutral: 20 a 30 por ciento.

Riesgo: 30 a 50 por ciento.

Asimismo, aunque se resalta que estos fondos son una herramienta útil y eficaz para cumplir los objetivos realistas de consumo, también es necesario revisar tu presupuesto y establecer metas financieras para los meses siguientes y los próximos años.