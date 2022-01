HSBC México no descarta adquirir negocio minorista de Citibanamex

México.- Este martes, HSBC México informó que no descarta la posibilidad de comprar el negocio minorista de Citibanamex, ello tras que hace dos semanas Citigroup anunciara que pondría a la venta su mercado de bajo consumo en México.

En conferencia de prensa para dar a conocer el nuevo producto Mujeres al mundo, el presidente y director general de HSBC México, Jorge Arce, recordó que, a la fecha, el proceso de venta de las carteras de consumo y de la marca Banamex por parte de Citi no ha empezado.

En este sentido, refirió que a pesar de que el grupo financiero que encabeza no ha tomado una decisión al respecto, enfatizó que sin duda representa una gran oportunidad: "no hay banquero que no le interese", aseguró.

“Estamos viendo la posibilidad, no estoy diciendo que sí o que no, nada más que dado el tamaño y la importancia (del banco) hay que tener siempre los ojos abiertos”, subrayó el directivo bancario.

Arce afirmó que HSBC México conoce bien los números que representa Citibanamex y lo que vale su negocio minorista, por lo que al enfatizar que aún no se ha tomado una decisión, remarcó que se trata de una gran oportunidad para aquel que decida adquirirlo.

Ante el anuncio dado hace dos semanas de parte de Citigroup, Arce sostuvo que: “todos los bancos lo estamos analizando, pero eso no quiere decir que participaremos o pondremos postura de compra”.

Por último, el director de HSBC refirió que, sin duda, Banamex es una franquicia muy valiosa, pues se trata de una institución financiera que lleva operando alrededor de 100 años en el país, por lo que al tener muchos clientes afiliados, ha adquirido mucho valor.

“Es una franquicia muy valiosa. Es un banco que lleva como 100 años, ha tenido varios dueños y es muy importante para el país, tiene muchos clientes y mucho valor. Quien quiera que lo compre va a invertir en el país a largo plazo y creo que es una gran oportunidad para cualquier banco e inversionistas tratar de analizar la oportunidad de comprarlo, fusionarlo o lo que se permita en ese momento”, puntualizó.