¿Haces compras impulsivas? Nuestro cerebro puede hacernos más pobres

Las compras impulsivas son el pan de todos los días de miles de personas que no pueden detenerse al encontrar un producto, aunque todo se vuelve peor cuando en unos días llega el arrepentimiento o, peor aún, la deuda que esa compra dejó en las cuentas bancarias.

Estudios en el campo de la economía del comportamiento y la neuroeconomía en los últimos años han demostrado que estas situaciones ocurren con frecuencia.

"La economía tradicional ha considerado durante mucho tiempo al individuo como alguien racional, frío y objetivo y que querrá maximizar su bienestar, su beneficio económico y su propio interés", dice la profesora Renata Taveiros, coordinadora del curso sobre neurociencia y neuroeconomía de la Fundación Instituto de Administración (FIA) de Brasil.

Por esta razón, las decisiones inconscientes fuera de la racionalidad, se consideraron una anomalía que no fue investigada al menos hasta 1970 por el campo de la economía del comportamiento, cuyo principal representante es el psicólogo Daniel Kahneman,.

"Ellos abren este espacio de conversación para que nos demos cuenta de que hay otras cosas que influyen en la toma de decisiones y no solo la idea de maximizar la utilidad, el bienestar y el beneficio. ¿Qué son estas cosas? Las emociones", explica Taveiros.

En 1980, un campo de estudio reunió los descubrimientos de la economía del comportamiento y las técnicas de la neurociencia, formando la neuroeconomía en donde se busca entender lo que sucede en el cerebro de los individuos cuando quieren realizar una compra innecesaria.

"Cuando estudias neuroeconomía, la idea de que podemos controlar el comportamiento, la toma de decisiones, todo lo que hacemos se desvanece. Porque el motivador de la toma de decisiones no es el aspecto racional, cortical, lógico y analítico. La decisión está mucho más conectada con la emocionalidad", agregó, aunque esto no es precisamente malo.

El neurocientífico Álvaro Machado Dias, profesor de la Universidad Federal de Sao Paulo y socio del Instituto Locomotiva, afirmó que de hecho maximiza el compromiso con el mundo, ya que de deshacerse de las emociones, deja de existir la empatía y las decisiones se vuelven egoístas trayendo consigo un derrumbe de la sociedad.

Aun así, las emociones también traen errores y sentimientos de culpa, así como deudas, por lo que los conocimientos de los campos de estudio mencionados son útiles, así se evita la irracionalidad y toma de malas decisiones.

Lo primero que se debe aprender es a decirte no a ti mismo, "No hagas nada por impulso sin antes evaluar si la culpa no arruinará la fiesta. Comprende mejor tu 'yo futuro', con tus horarios y demandas. Decirse que no a uno mismo es como decirle que no a un niño: es difícil, pero puede ser positivo", advierte Álvaro.

Según Renata Taveiros, las facilidades para realizar pagos actuales dificultan la negación a las compras impulsivas, además de la dopamina que activa el llamado "sistema de recompensa" del cerebro, ya que hace creer que puede ganar algo.

Taveiros señaló que en Brasil este tipo de mala decisión se puede identificar en los altos niveles de endeudamiento de los ciudadanos.

"Por lo general, pongo una pegatina en las tarjetas de crédito de los clientes que dice 'da un paseo más, espera un poco más, respira'. Cuando alguien va a hacer otra cosa y regresa, la dopamina baja, ya que es una sustancia química que tiene efecto por un tiempo determinado. Pronto, la sensación de 'lo quiero, lo quiero' pasará y la persona llegará a la conclusión de que puede usar este dinero en otra cosa. Pero tiene que ser más tarde, no es posible en ese instante", explica.

Una recomendación para evitar gastos innecesarios, es realizar las cuentas directamente en papel y lápiz para saber cuánto dinero puedes gastar en vez de hacer cuentas mentales, que siempre resultan erróneas.

Además, cuidar de tus compras impulsivas y gastos innecesarios es cuidar también a tu yo del futuro, aun cuando exista el efecto conocido como "descuento intertemporal" el cual explicó con un ejemplo "Imagina que coges unos prismáticos y les das la vuelta. ¿Qué pasa? Lo que está lejos es diminuto. Y lo que está cerca obtiene un valor, un tamaño gigante. Queremos la recompensa inmediata, ahora mismo, porque parece ser mucho más grande que una recompensa que es muy misteriosa, que no sabes qué va a pasar en el futuro.

Los estudios neuroeconómicos demostraron que ahorrar dinero para el Yo futuro y dar la misma cantidad a otra persona es casi lo mismo para nuestro cerebro, por lo que Taveiros dijo que es necesario darle un empujón.

Por su parte Álvaro Machado Dias advirtió que también debe saber darse permisos y decirse que sí a sí mismos.

Leer más: Combustibles en México: precios por litro hoy 8 de octubre de 2021

"No asumas que siempre es malo permitirse (gastar) y no caigas en la falacia de que debemos posponer continuamente el placer para que un día podamos disfrutarlo en mayores intensidades. Hoy lo que vemos es un mar de gente sin ganas para vivir. Sal de este mar", dijo.