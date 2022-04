Hacienda anuncia mayor cuidado para evitar encarecimiento en créditos y manejo de deuda

A causa de las alzas en las tasas de interés a nivel global, con el objetivo de controlar la inflación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su titular Rogelio Ramírez de la O, con el objetivo del manejo de la deuda.

“Vamos a ser extra cuidadosos ahorita que vemos que hay aumentos de tasas en la Reserva Federal, encarecimiento de los créditos y en general un clima en el que se nota a leguas que ya estrechó la liquidez”, indicó el funcionario.

Así lo señaló el funcionario durante su participación en la conferencia anual del Council of the Americas, señaló que el objetivo del gobierno actual es que la deuda como tal no sobrepase el 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El titular de la Secretaría de Hacienda, señaló que la actual administración heredó un presupuesto público que tenía mucho espacio para escarbar, por lo que, pasaron de recursos con fines no productivos a otros mucho más productivos.

“Durante el año puede hacer colocaciones de duda, pero estamos siendo cuidadosos, sólo estamos emitiendo deuda en la medida en que el balance público aprobado por el congreso nos da una cifra de balance financiero a ser financiable”, indicó el funcionario.

Con el objetivo de atraer más inversionistas extranjeros a México y como parte de la política del país, Ramírez de la O, añadió que el centro de las iniciativas es desregular y bajar los costos, además de invertir más en infraestructura de manera importante en el sureste del país a fin de que haya más presencia de empresas.

Asimismo, se analiza utilizar la inversión pública para implementar los recursos a través de un financiamiento de bancos multilaterales, pues reconoció que, para acceder a los recursos de estos organismos, la emisión para un gobierno soberano, tiende a ser más económica de la banca comercial, mientras que el país tiene acceso a financiamiento barato para el grupo de países emergentes.