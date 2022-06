¿Hay desabasto de papel de baño y agua en México? Esto dice la Profeco

México.- Este lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dejó en claro que, a la fecha, ni México ni en el municipio de Monterrey se registra desabasto de agua potable o de papel higiénico, asegurando que se trata de noticias falsas.

Lo anterior, hizo énfasis la dependencia federal, debido a que se ha estado monitoreando el comportamiento de estos dos productos en todo el territorio nacional, y, hasta el momento, no se han detectado problemas de desabasto.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, recordó que México es un importante productor de papel higiénico, al punto de que exporta dicho producto a otros países.

"En particular, en el papel de baño, no hay desabasto, ojalá no empecemos como hace dos años con el fake news que corrió a nivel mundial, somos un importante productor de papel de baño e incluso se exporta. Entonces no hay ningún tema en ese respecto", expuso.

Por su parte, en el caso del agua embotellada en el estado de Nuevo León, el funcionario sostuvo que pese a que se han vaciado los estantes de las tiendas en Monterrey, aún hay abasto de este producto en dicha entidad federativa, por lo que remarcó que la información sobre la carencia de esta fue una "fake new".

"Hubo mucho cuento, como dicen popularmente, mucho cuento chino con el agua potable embotellada en Monterrey, y también con todo que ha aumentado la demanda por el agua potable embotellada, hemos estado viendo que todos los días se vacían los anaqueles pero aún queda algo de producto. Pero ni en ese caso ha habido desabasto", indicó.

Asimismo, el titular de la Profeco recordó que, por instrucciones del actual titular del Poder Ejecutivo Federal, esta semana tendrá lugar una reunión, cuyo objetivo será ir dando seguimiento con productores y distribuidores del país.

"Para ir dando seguimiento con productores y con distribuidores, sobre la gran alianza que está haciendo el gobierno federal, y que ha puesto el ejemplo, no se les pide a los productos que hagan más esfuerzo", apuntó.