Hay incertidumbre por controversia de T-MEC e inflación en México

México.- Si bien el Gobierno de México ha implementado diversas estrategias para evitar un colapso económico, especialistas advierten sobre la inflación y la incertidumbre generada por las recientes controversias con la política energética y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Consideran que estos aspectos sí podrían impactar negativamente el panorama financiero de empresarios y familias.

Gasto público

Carlos Alberto Bautista Pérez, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, compartió para Debate que el plan antiinflacionario de AMLO ha tenido resultados parciales. Explicó que en los últimos meses la autoridad ha tratado de estabilizar el precio de los combustibles, pero el problema, según expuso, es que para poder llegar a hacer esto, México ha dejado de recibir el Impuesto Especial de Producción y Servicios. Bautista Pérez detalló que al recaudar menos dinero prácticamente el presupuesto se reduce para el gasto público.

Inflación

El economista sostuvo que la inflación de México es de 8.1 por ciento, mientras que en Estados Unidos ya alcanzó el 10 por ciento, lo cual podría sonar positivo para México. No obstante, dijo que en términos reales, la inflación de México puede ser equivalente a la del país vecino, lo anterior al criticar la metodología que maneja México para esta medición.

“El detalle es que con todo esto que está subiendo, para el siguiente año se va a tener que llegar a tener, por consiguiente, un aumento considerable del salario mínimo a nivel nacional. Esto, a su vez, podría llegar a hacer que, como en los años 80, la inflación no pare”, analizó.

Además, advirtió que si se llega a dar el aumento al salario mínimo, y no es proporcional a la inflación, sería llegar a tener una pérdida del poder adquisitivo del propio salario mínimo, afectando a la población.

Tratado

Aunado a esto, internacionalmente México ha entrado en una controversia con su Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por sus políticas energéticas. Alejandrina Barajas Ramos, investigadora del Centro de Investigación Económica del Noroeste, dijo que esto, “puede poner nuevamente a la economía mexicana en un periodo de incertidumbre”.

Barajas Ramos explicó que si bien en el tratado existe el Capítulo ocho, bajo el cual el actual Gobierno está basando su defensa ante la controversia, de acuerdo con expertos legales este argumento es débil, ya que no se hace referencia alguna al sector eléctrico, la variable de disputa con Estados Unidos, sino que se basa solo en los hidrocarburos.

“Los párrafos repiten algo que ya se daba por hecho previamente, los tratados no impiden a los países firmantes reformar su Constitución; pero si los cambios afectan a las condiciones del tratado, entonces el país firmante debe de acatar una serie de sanciones, las cuales están consideradas dentro del tratado”, expuso.

Incertidumbre

La investigadora sostuvo que por el momento, los dos Gobiernos tienen unos meses para acercar posturas y debatir argumentos antes de que la controversia llegue a un panel de arbitraje. En ese caso, expuso que si esto llegara a suceder y México perdiera el panel, la sanción más probable sería la imposición de aranceles, quedando esto a disposición de los integrantes del panel.

Lo anterior, expuso, afecta al bienestar de la sociedad mexicana, sobre todo a las familias de menores ingresos, quienes siempre padecen más los golpes macroeconómicos.

Para entender...

Segundo semestre

El economista Carlos Alberto Bautista Pérez observó que la inflación seguirá ganando terreno y no se detendrá de un día para otro en lo que resta del 2022. “No se detiene, prácticamente, por problemas globales, entre la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y el tema de la visita de Estados Unidos y Taiwan. Indicó que lo que está pasando a nivel internacional está presionando a las monedas. No obstante, reconoció que el peso mexicano se ha establecido y no ha caído a pesar de que Estados Unidos tiene problemas con el dólar. “La economía mexicana está estable, entre comillas, porque no crece, pero tampoco disminuye, no se tiene tal cual una recesión todavía”, expuso.