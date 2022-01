"He llegado a sentirme humillado", Abuelitos piden "atención humana" en bancos

Las nuevas tecnologías no han beneficiado a todos, entre ellos los adultos mayores a quienes se les dificulta usar computadoras, teléfonos inteligentes y/o tablets, por medio de Change.org se ha lanzado una petición para que los bancos de "atención humana" para que esta población pueda realizar sus actividades ya que ahora estos establecimientos están migrando a las aplicaciones móviles.

"Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo.", se lee en la petición.

Carlos San Juan fue la persona que lanzó la petición por medio de la plataforma de Change.org, él menciona que "ahora casi todo es por internet... y no todos entendemos con las máquinas.", algo que no solo lo afecta a él si no a toda la población de adultos mayores de todo el mundo, ya que ahora los bancos han optado por usar aplicaciones móviles para hacer cualquier tipo de movimiento, a esto se le suma que a causa del Covid-19 las sucursales permanezcan cerradas.

"No paran de cerrar oficinas, algunos cajeros son complicados de usar, otros se averían y nadie resuelve tus dudas, hay gestiones que solo se pueden hacer online... Y en los pocos sitios donde quedó atención presencial, los horarios son muy limitados, hay que pedir cita previa por teléfono pero llamas y nadie lo coge… Y te acaban redirigiendo a una aplicación que, de nuevo, no sabemos manejar. O mandándote a una sucursal lejana a la que quizás no tengas cómo llegar.", se lee en la petición.

Carlos también menciona que antes "entrabas en la caja y hacías un pago o cualquier otra gestión. Pero cada vez más, para trámites sencillos, te exigen usar tecnologías complejas que muchos no sabemos utilizar.".

Muchos adultos mayores viven solos y tienen que valerse por sí solos y al no saber las nuevas tecnologías quedan limitados a trámites que antes podían realizar en el mostrador de un banco, es por eso que piden que exista atención humana en estos establecimientos para que ellos puedan seguir siendo personas independientes.

Enseñarle a un adulto mayor a usar las nuevas tecnologías no es tan sencillo por lo que mantener la atención al público es indispensable para que ellos puedan realizar su actividades de una manera más sencilla, "para muchos mayores sacar dinero o hacer una transferencia se vuelve imposible si es por una aplicación.".

Carlos menciona en su petición que se ha sentido humillado al pedir ayuda en un banco ya que le hablan "como si fuera idiota por no saber completar una operación. Y he visto ese mal trato dirigido a otras personas. Duele mucho sentirse así. Las personas mayores existimos, somos muchas y queremos que nos traten con dignidad. Solo estamos pidiendo que se habiliten secciones en las sucursales en las que dejen de excluirnos."

La petición la puedes firmar en la plataforma de Change.org.