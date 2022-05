Hot Sale 2022: Sigue cinco tips para no terminar con las deudas hasta el cuello

Quedan solo algunos días de descuentos para aprovechar este Hot Sale 2022, el cual inició el pasado lunes 23 de mayo y finalizará el 31 del mes, es por eso que aquí te diremos cómo puedes comprar los productos que quieres con los mejores descuentos, pero sin que eso te meta en problemas financieros.

Esta semana de descuentos es para que las personas que tienen como objetivo comprar algún, artículo, producto o servicio, puedan aprovechar los descuentos y promociones a fin de conseguirlos más económicos, sin embargo, es importante que esto no te genere problemas financieros y te cause una deuda mayor, aquí te compartimos unos tips para que las ofertas no se vuelvan en tu contra.

Define tu presupuesto

Previó a que des tarjetazo y realices compras de las que te puedas arrepentir, es importante definir cuánto dinero tienes disponible para gastar en artículos que necesitas, debido a que si realizas compras sin un control, entonces eso puede generarte deudas impagables.

Es por eso que la Comisión Nacional de Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieras (Condusef), realizar un presupuesto para que conozcas cuáles son tus ingresos y egresos fijos que te quedan disponibles en las campañas de ofertas.

No compres por impulso

Aunque exista una gran variedad de ofertas y promociones que puedan llamar tu atención y que parezcan suficientemente atractivas, no compres solo por comprar, en caso de que no sea un producto que necesites, o que no sea algo que tenías contemplado, entonces mejor guarda tu dinero y destínalo a tu ahorro.

Revisa tus alternativas al pagar

Es importante señalar que las ventas del Hot Sale, se enfocan en ventas en línea, sin embargo, no debes dejar de informarte sobre los medios de pago que acepta la empresa en donde quieres adquirir tus productos o servicios, así como cuál tarjeta es más conveniente usar por las gratificaciones que puedan otorgarte.

Verifica la garantía de compra

Es importante que compruebes que tu producto tiene una garantía de funcionamiento y que si lo, la empresa digital responderá ante alguna falla de fábrica, es por eso que no solamente debes checar el catálogo de productos, sino también considerar algunos otros puntos importantes para que no se pierdan.

Haz tus compras con seguridad

Cabe resaltar que durante esta temporada de descuentos del Hot Sale y en las compras en línea, prosperan las estafas y fraudes, es por eso que las autoridades recomiendan revisar y acatar las recomendaciones sobre los sitios seguros en donde comprar, no acceder a links de dudosa procedencia.

Asimismo, la Profeco señaló que es recomendable que los consumidores deban informarse sobre los productos y ofertas que se tienen en este periodo de descuento, esto a fin de que realmente existan descuentos y ofertas durante este tiempo y que puedan ser válidas por la empresa.