IP resalta relación de mucho diálogo con gobierno de AMLO; "nos trata bien", destaca

México.-- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo hincapié en que la relación que tiene la iniciativa privada con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra basada en el diálogo.

En este sentido, el organismo que agrupa a diferentes empresas del sector privado aseguró que la administración de la Cuarta Transformación "trata bien" a las compañías que se desempeñan en el ramo particular.

Este lunes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, rememoró que pese a que al principio de la pandemia de Covid-19 en la república mexicana, en abril de 2020, la iniciativa privada y el gobierno del presidente López Obrador se confrontaron, lograron arreglar las discordias.

En este marco, Cervantes Díaz enfatizó que al sector privado no le gusta confrontarse con el público, sino que, por el contrario, pone por delante la resolución de desacuerdos mediante la comunicación.

“No nos gusta la confrontación, no somos partidarios de ello, sino de la capacidad del diálogo. No me imagino un país sin un sector privado que tenga fortaleza, ese compromiso con su país para que le vaya bien", expuso.

En tanto, el presidente del CCE remarcó que, al representar a la iniciativa privada, el organismo que encabeza está comprometido a poner sobre la mesa, de manera respetuosa, los problemas que se pueden estar presentando en el país.

"El CCE es una voz que representa a todos y una voz que cuando las cosas no están bien las dice de forma respetuosa, no la confrontación, pero sí ponerlas sobre la mesa. (Si somos) el contrapeso es un sí y un no, depende el punto que lo veamos”, indicó.

En tanto, en relación al inicio de consultas para la resolución de controversias, bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), presentado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por la política energética de México, Francisco Cervantes resaltó la importancia de lograr acuerdos antes de que el conflicto avance, puesto que podría ser muy perjudicial para el país.

Te recomendamos leer:

"Es lo bueno que tenemos 75 días, de lo contrario creo que podría ser muy costoso que nos quitarán en ciertos sectores los aranceles, muy complicado y le pagaría a la agroindustria. México tiene un brinco importante en muchas áreas gracias al T-MEC, por eso la preocupación de cuidar este instrumento transversal que nos beneficia a todos”, apuntó.