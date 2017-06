Impacto ambiental del agro

La huella que la agricultura deja en el medio ambiente es innegable. El impacto se puede observar a lo largo de todos los terrenos agrícolas del estado. El principal problema es que la actividad agrícola en México y Sinaloa, no es sustentable. Francisco Javier Ochoa Loza, subdelegado de gestión para la protección ambiental y recursos naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado; Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Sinaloa; y Guadalupe Alfonso López Urquídez, master en Ecología y Ciencias Ambientales, con doctorado en Transferencia de Tecnología, y maestro investigador de la Facultad de Agricultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), comentan el tema.

Problemática

“Un problema que existe es un exceso de fertilización, sobre todo fertilizantes nitrogenados, que se transportan a través del suelo, disueltos en agua, solutos. Que si llegan a alcanzar el acuífero, entonces se contamina por nitratos. Ahí si puede causar alguna enfermedad, problemas a la salud”, manifiesta Francisco Ochoa. Esto porque el agricultor aplica arriba de las dosis recomendadas de fertilización para los cultivos.

Algunas veces el exceso de fertilizantes nitrogenados y fosfóricos causan el problema de la eutrofización (acumulación de residuos orgánicos en algún cuerpo de agua, que causa la proliferación de ciertas algas y bacterias). “Existe un boom de crecimiento microbiano, se acaban el oxígeno del agua y otras especies mueren, como los peces”, indica Ochoa Loza.

Otro problema, son las aguas que se drenan por los riegos, líquido que por pasar a través de los drenes agrícolas, ya traen algún grado de contaminación, agroquímicos, de fertilizantes, compuestos orgánicos que se aplican, plaguicidas, herbicidas. Comúnmente estas aguas no son tratadas en lo absoluto.

Está también la quema de soca, declara el subdelegado de Semarnat, un problema de contaminación atmosférica. Se regula con la Norma Oficial Mexicana-015-SEMARNAT/SAGAR-1997, que coordina a las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y tratar de reducir o eliminar por completo la quema de socas.

“Otra situación es la aplicación de los mismos insecticidas y plaguicidas, que son aerosoles acarreados por el viento. Que a veces con los aviones fumigadores quedan esas partículas en suspensión y son arrastradas por los vientos y vienen a dar a los asentamientos humanos”, añade Francisco Javier Ochoa.

Ouien señala que otra problemática que se ha atacado con mucha participación de los agricultores, ha sido el control de los envases vacíos, de herbicidas, plaguicidas, productos químicos. “Se ha reducido bastante a través de las asociaciones”, dice.

Dentro de lo que son los valles hay un parque de maquinaria, de equipo, para llevar a cabo la actividad agrícola que requiere de servicio, de mantenimiento. Ahí se generan residuos peligrosos, expresa el funcionario de Semarnat, como aceites usados, las estopas, los filtros. “Deben tener un manejo adecuado, al personal que se encarga de eso deben de capacitarlo para que lo maneje adecuadamente, deben tener un lugar donde almacenarlo temporalmente mientras lo entregan a una empresa autorizada por Semarnat para que lo transporte. Deben de registrase con Semarnat como empresa generadora de residuos peligrosos”, argumenta.

Está también que el agricultor apueste por los productos amigables con el ambiente, orgánicos. Que los pruebe y crea en ellos, porque muchas veces como no los ha probado, no los aplica. Tienen resistencia, que se animen a usarlos.

Acciones

Para Jesús Tesemi Avendaño, los principales impactos en el ambiente que se ven dentro del sector agrícola es la afectación del suelo, el manejo de los residuos peligrosos de una manera no adecuada, el uso excesivo del agua y el uso indiscriminado de los fertilizantes y los plaguicidas

“Tenemos el Comité Estatal de Seguridad para el Manejo y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (Coesplafest), que convoca la Secretaría de Salud, e invita a varias autoridades federales, estatales y municipales que tienen cierta atribución e intervención en el sector agrícola, en este tema”, declara el delegado de Profepa.

Comenta que Profepa está trabaja con dos esquemas que son de autorregulación y voluntarios. Esto para que las instituciones, empresas, puedan dar cumplimiento a la legislación ambiental que les sea aplicable, que puedan promover el uso eficiente de los recursos naturales, puedan adoptar estrategias ambientales que les brinden un ahorro económico que se traduzca también en un beneficio ambiental y crear una política de responsabilidad social. Los programas son:

1.- Programa Nacional de Auditoría Ambiental. El cuál va más enfocado a grandes consumidores, a grandes generadores de residuos, a grandes empresas que emiten al aire partículas, y a grandes consumidores de agua y energía. Es un programa más complejo. Tiene como fin, el llevarte de la mano, se te hace una auditoría interna a la empresa, se encuentran las áreas de oportunidades, lo que no estás haciendo completamente bien no solamente en lo físico o en el proceso productivo, sino también en términos legales. “Cuando la empresa ya cumple con los estándares de medio ambiente y cumple con toda la legislación ambiental, se le entrega un certificado de calidad ambiental, no directamente Profepa, sino a través de una unidad de verificación certificada por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA)”, manifiesta Jesús Tesemi.

2.- Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad. Va más dirigido a las pequeñas y medianas empresas. Consiste en revisar detalladamente las actividades o los procesos productivos de las empresas y poder determinar las áreas de oportunidades que tengan y poder encontrar las alternativas de solución que les permitan mejorar su competitividad en términos de desempeño ambiental y económico. Detectar las áreas de oportunidades, para con un proyecto, tener ahorros económicos que se traduzcan en ahorros ambientales.

“De manera nacional, en estos programas han participado 118 empresas del sector agrícola, de las cuales 47 son del estado de Sinaloa. En las que los resultados estimaron que anual, durante el 2016 en Sinaloa, han tenido un ahorro de 24 millones de pesos, con las áreas de oportunidades identificadas. Otro ahorro ha sido que se han dejado de usar 17 mil 700 metros cúbicos de agua, que equivaldría a abastecer de agua al municipio de El Rosario durante dos días. Se dejó de generar más de 6 mil toneladas de residuos sólidos, cantidad que equivale a lo que genera el municipio de El Fuerte en poco más de dos meses. En total fueron 60 proyectos de ecoeficiencia que se presentaron, logrando la capacitación de 105 personas”, enfatiza Avendaño Guerrero.

Deterioro

Para Gpe. Alfonso López, las consecuencias de esta situación son disminuir rentabilidad, afecta la comercialización, problemas de financiamiento, aumenta los costos de producción. El principal problema es que la actividad agrícola en México y Sinaloa, no es sustentable. Pero el deterioro ambiental también es originado por:

1.- Uso inadecuado de agroquímicos. Es un mal necesario, ya que sin estos la producción disminuye drásticamente. “Un ejemplo, en maíz este año se sembraron 482 mil 374 hectáreas. En este cultivo, la plaga más importante es el gusano cogollero. El productor por lo mínimo, va a hacer una aplicación de insecticida. Puede aplicar insecticida líquido o granulado”, explica el especialista López Urquídez.

Si es un producto líquido, el agricultor va aplicar en cada evento, entre 1.5 y 2 litros por hectárea. Partiendo de este dato, en una sola aplicación para el maíz, se aplican entre 750 mil y un millón de litros de insecticida: para una plaga, un cultivo. En ocasiones el productor aplica dos veces o más. Si el productor aplica un granulado, va a aplicar 10 kilogramos por hectárea. En el mismo caso, en una sola aplicación para maíz, se aplican 4 millones 500 mil kilogramo de insecticida.

En las Hortalizas, las plagas y las enfermedades se presentan en mayor cantidad y son más aplicaciones, hasta 30 durante el ciclo cuando el cultivo hortícola está fuera de temporada, temprano o tarde, cuando hace calor; aplicando hasta 2 o 3 veces por semana.

2.- Uso y manejo del agua en forma inadecuada. Esto provoca que los suelos se ensalinen. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aquí en Sinaloa hay 125 mil 465 hectáreas con problemas de sales. En el valle se aplica agua en exceso, esa agua se infiltra y empieza a correr por la parte de abajo, interna, del suelo, y se va hacia la costa y allá empieza a aflorar. Una vez que aflora, el agua se evapora, pero la sal se queda en el suelo.

“Siguiendo con el caso del maíz. Otro ejemplo, en el 2009 se regaron 419 mil 993 hectáreas de este cultivo. De acuerdo con la Conagua, el requerimiento era de 2, 519, 958, 000 metros cúbicos de agua. Pero la cantidad realmente aplicada fue de 2, 993, 951, 000 metros cúbicos . Con la diferencia de agua entre el requerimiento planteado y lo que en verdad se aplicó, el manejo adecuado hubiera permitido regar 70 mil hectáreas más. Si no hubiera habido superficie para el ciclo Otoño-Invierno, que es el periodo en que se usó esta cantidad de líquido mencionada, quizá se hubiera podido usar esos 473, 993, 000 metros cúbicos de agua de diferencia para regar en el ciclo Primavera-verano”, concluye Guadalupe Alfonso.

3.- La idiosincracia (la manera de pensar del agricultor). “Tenemos las personas que piensan siempre: primero yo, después yo, y los demás, el medio ambiente, nunca”, enfatiza el maestro investigador de la UAS. Si se le dice a un productor este producto contamina mucho, no lo aplique, no lo va a dejar de aplicar porque dice, si no lo aplico no voy a tener buena cosecha, no me va a ir bien. La cosecha es para mi, y el ambiente es de todos y no me importa.

También depende mucho de a dónde van a vender, porque si es al mercado nacional, se puede no necesariamente usar productos amigables con el ambiente. Pero si se va a exportar fuera del país, las normas internacionales ya indican que tienen obligatoriamente que aplicar productos amigables con el ambiente, entonces si los usan; y también igualmente van a obtener una mejor ganancia de exportar los productos al extranjero. El productor tiene problemas de comercialización, tiene que vender su cosecha barata, entonces usa productos baratos. Si tuviera la oportunidad de exportar a otros países, le invierte, porque también va a vender mucho mejor.

4.- Entorno sanitario desfavorable. Hay muchas plagas y enfermedades en el campo, lo que provoca que yo tenga que aplicar agroquímicos. Entre más calor hace y más humedad existe, más se desarrollan las plagas y enfermedades. “Cuando el agricultor trabaja siempre, mucho tiempo, con el mismo cultivo porque es el que puede vender. Esto provoca que en esas tierras se vayan afianzando las plagas y enfermedades que cada vez serán más difíciles de erradicar, lo que a su vez causará que en cada vez se tengan que aplicar más agroquímicos y más fuertes”, indica el master en Ecología. Y si está el suelo muy malo, porque ya se lo acabaron, hay que irse a otro lugar, y se repite.

5.- Pobreza. “Pensando sobre todo en las partes de los altos y la agricultura de temporal. Esta es una agricultura que tiene bajo rendimiento, al productor no le alcanza para subsistir. Por eso muchas de las tierras que ellos agarran para la agricultura, no están aptas para esta actividad. Pero el productor siembra, aunque levante poca cosecha. Así se verá beneficiado de los programas de apoyo de gobierno”, declara Alfonso López.

Entre las acciones que recomienda el maestro de la Facultad de agricultura están:

1.- Infraestructura: Invertir en mejorarla, sobre todo la del riego. Hay muchos canales que no están revestidos y provocan que mucha agua se pierda.

2.- Innovación tecnológica. Por una parte, se tiene que generar nuevo conocimiento que sea factible aplicarlo técnica y económicamente, y por otro lado, el conocimiento que ya existente, ponerlo accesible, transferirlo, que llegue al productor para que pueda ponerlo en práctica.

3.- Planeación. Entre instituciones federales, estatales, municipales, con los mismos programas que ya existen, hay que buscar inteligentemente para identificar el problema o grupo de problemas principales, aquellos que al resolverlos van a solucionar otros menores, y plantear alternativas de acciones para combatirlos. Para esto se necesita coordinación institucional.