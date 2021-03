Impulsan mujeres al talento femenino en tecnología

Ciudad de México.- Aproximadamente, solo el 30 por ciento de todas las estudiantes a nivel mundial escogen una carrera STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las principales razones por las que las niñas y mujeres se encuentran aún alejadas de los campos relacionados a la ciencia, a decir de la organismo, serían los estereotipos de género arraigados y los prejuicios.

Además, las mujeres que eligen una carrera STEM probablemente se enfrentarán, ya en el ámbito laboral, a salarios desiguales y a un crecimiento profesional también disparejo en comparación con sus colegas varones; estas disparidades de género afectarían negativamente a su progreso económico y social, de acuerdo con estudios realizados por la UNESCO.

Estas cinco líderes de la industria tecnológica están seguras de que al visibilizar el trabajo de las mujeres en las STEM, cada vez más niñas, adolescentes y profesionistas se adentrarán al mundo de las Ciencias, para así reclamar los espacios que la brecha de género les arrebató por algún tiempo.

Motiva a mujeres a estudiar programación

De acuerdo con Anahí Flores, líder de Ironhack México, nunca es demasiado tarde para adentrarse en el mundo de la tecnología a través de la programación.

Ironhack ofrece bootcamps de programación web, diseño UX/UI, análisis de datos y ciberseguridad, por lo que su misión general es cambiar la vida de las personas a través de educación tecnológica, pues, de acuerdo con el estudio "Visión STEM para México", 80 por ciento de los empleos mejor pagados en el País, son de alguna de estas carreras.

En Ironhack no importa si no estudiaste algo relacionado con tecnología, pues lo único que se necesita es ser mayor de edad y estar interesada en el ámbito.

Por ejemplo, el programa más grande está enfocado a personas que cambian de carrera, por lo que han habido enfermeras, nutriólogas y comunicólogas inscritas buscando un crecimiento profesional.

A decir de Flores, muchas mujeres, debido a estereotipos de género, no estudiaron una carrera STEM, pero ahora pueden hacerlo, lo que ayudaría a cerrar la brecha de género que aún existe en muchas empresas con la falta de talento femenino.

"La diversidad nos permite tener equipos donde las decisiones no se toman desde un punto de vista, donde un ambiente de trabajo no se rige por lo que diga una mayoría; marcan la pauta, entre más inclusión haya, más diversidad, tienen equipos más complementarios que pueden trabajar para el bien de comunidades enteras y no sólo para unos cuantos", afirmó Flores.

Sin embargo, la líder sabe que para que la brecha comience a cerrarse aún más, es trabajo de todos y todas, como sociedad, el acercar a las niñas y adolescentes a las carreras STEM.

Por ejemplo, los familiares tienen un papel importante, al poder acercarlas a su vocación por las Ciencias o la Tecnología; el trabajo de Gobierno recaería en brindarles las herramientas tecnológicas para que su paso sea aún más sencillo.

"Hay muchos factores involucrados y la responsabilidad recae en todos, porque el desarrollo tecnológico va ligado a un desarrollo económico, entonces, es de todos y todas el compromiso", concluyó.

Así, el estudiar una STEM implicaría un desarrollo profesional y económico que no se compara con el de otras carreras.

Las 'nenis', impulso de la economía

En sus 30, Liliana Olivares fundó Adulting, una consultora financiera que enseña a millennials sobre educación financiera, un mundo en el que hay más presencia de hombres que de mujeres.

"No visualicé que estaba entrando a un medio en el que el hombre lideraba, las finanzas están llenas de hombres; como mujer, en finanzas, tienes que ganarte esa credibilidad, no pensé que también tenía que pelear por ese espacio", recordó Olivares.

Sin embargo, al tratarse de un mundo muy varonil, pensó que también sus principales clientes serían hombres, pero no, ya que han sido las mujeres las que más contratan las consultorías de Adulting.

"Históricamente, las mujeres hemos tenido menos educación financiera, por lo tanto, hemos tenido menor contacto con el dinero, el mayor contacto es con las microfinanzas, la administración del hogar.

"Pero eso no quiere decir que el hombre sabe más de dinero que la mujer, simplemente el hombre ha tenido más contacto", explicó Olivares.

La fundadora cree que esta podría ser una explicación del por qué hay más hombres emprendedores de manera formal, pues las mujeres no tendríamos las bases financieras para emprender.

"Siempre tiende a verse chico el emprendimiento de la mujer, en cambio, el hombre no emprende, el hombre pone un negocio, pone una empresa", comentó.

Luego mencionó el sonado caso de las llamadas "nenis", mujeres que optaron por vender a través de redes sociales sus productos o servicios y que se convirtieron en burla por la forma en la que los comercializan.

"Sí, todo parece chiste, pero si pusiéramos el nivel de impacto que tienen a la economía, este tipo de micronegocios, es una parte muy importante en la economía nacional; en México son cada vez más los hogares que están mantenidos por mujeres que por hombres", comentó Olivares.

A esas mujeres emprendedoras, Olivares recomienda que no se achiquen y que mejor formalicen sus negocios, pues así ganarían más respeto por parte del consumidor.

"La única persona que le puede dar credibilidad a su emprendimiento eres tú misma", enfatizó.

La idea sería pensar en grande, pues, a decir de la fundadora de Adulting, hoy es un gran momento para emprender como mujer, pues al hacerlo obtienen dos cosas: libertad en todos los sentidos y la posibilidad de descubrir todas tus capacidades al sacar lo mejor de sí.

Las mujeres representadas

Tanto Erika Falfán, directora de ecommerce de Sam's Club, como Shelley Pursell, directora de Marketing para Latinoamérica e Iberia de HubSpot, buscan llevar a sus empresas por un camino más diverso.

"La diversidad enriquece aún más a las compañías, sus estrategias y la forma de ejecutarlas; nutre para un ambiente mucho más resiliente y ayuda a las compañías a ser mucho más flexibles ante posibles retos y cambios de dirección", comentó Falfán.

Para enriquecer espacios más diversos en los que mujeres tengan la palabra, Hubspot organizó el pasado 3 de marzo el CX Spotlight, en el cual expertas de marketing, ventas y servicio al cliente compartieron buenas prácticas sobre cómo las empresas pueden recuperar el control, comprender mejor a los clientes y convertir el big data en tácticas accionables.

Tenemos que pensar en las perspectivas, y, cuando tienes un grupo de personas que son diversas, siempre las perspectivas van a ser diferentes

"La perspectiva es lo más importante, porque una mujer y su experiencia cuando está haciendo interacciones, tiene un enfoque diferente al de un hombre, y queremos resaltar cuáles son los puntos importantes de una mujer y todo lo relacionado", explicó Pursell.

Así, al contar con mujeres haciendo estrategias de venta y poniendo sobre la mesa sus perspectivas como consumidoras, se impulsaría el crecimiento de las empresas, porque hay más visiones diversas

"Hay un estudio que dice que un 68 por ciento de los consumidores estaba dispuesto a gastar más si tenían esa conexión con la marca", agregó Pursell.

Por su parte, Falfán promueve el talento femenino dentro de Sam's Club, pues es clave, en momentos como estos de pandemia, donde el consumo ha tomado un giro abrupto, y ahora ha cobrado una mayor importancia considerar diferentes puntos de vista.

Falfán aconseja que para que esta brecha de género se reduzca, es importante que las empresas trabajen en políticas que impulsen a las mujeres, además de promulgar con el ejemplo, es decir, tener en puestos directivos a talento femenino.

La mujer que lidera una OMV en México

Cecilia Vega, country manager en YO Telco, es la única mujer que dirige una OMV en México, por lo que busca aprovechar la diversidad que abrió la empresa para ofrecer soluciones más completas a sus usuarios y usuarias, a pesar de que el mundo de la tecnología se mueve rápido.

"Desde muy chica viví en un contexto muy masculino y muy rápido porque el sector financiero es así, pero cuando llegué al de la tecnología me di cuenta de que era todavía más rápido, por lo que hay que estar preparada para esta velocidad y dinamismo", contó Vega.

Para Vega, esa rapidez con la que cambia el mercado podría significar un reto para aquellas mujeres que buscan entrar al mundo de las telecomunicaciones, sin embargo, identifica que hay otros obstáculos, como el techo de cristal imperante en algunas empresas, y el que a veces nosotras mismas -como mujeres- podemos ponernos.

"Efectivamente, en el mundo de la tecnología, las empresas son primordialmente masculinas, y algunas veces las condiciones no están dadas para que muchas mujeres se desarrollen en puestos de alta dirección", agregó.

En cuanto a las trabas internas, Vega comenta que muchas veces las mujeres se dejan llevar por los estereotipos de género y se creen eso de que las STEM "son difíciles" y que "son carreras de hombres", por lo que abandonan sus pasiones e inquietudes por estudiar alguna de estas carreras.

"Siempre he pensado que las mujeres tendríamos que entender la tecnología por varias razones: primera, somos usuarias y porque es una herramienta que nos ayuda en el día a día enormemente; en segunda, porque muchas somos mamás y educadoras y las nuevas generaciones sin tecnología no se conciben; y la tercera, porque si vamos a demandar influir en las sociedades, de lo que más influye en los cambios económicos es la tecnología", argumentó Vega.

De acuerdo con la líder, a medida que las empresas se vuelven más diversas, esto les dará ventajas porque tendrán la capacidad de integrar múltiples visiones, lo que sería mucho más poderoso para diseñar productos y servicios adecuados a esos mercados.

"Las mujeres deberíamos tener más huella, más marca en todo lo que es definición del mundo de la tecnología el día de hoy", finalizó Vega.