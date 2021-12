Incapacidad de gobiernos favorece remesas en Sinaloa, México

Sinaloa.- En el tercer trimestre del 2021, Sinaloa captó 294 millones de dólares en remesas, 34 millones más con respecto al mismo periodo de 2020, lo que, en términos relativos, significó un aumento de 13.1 por ciento, inferior al promedio nacional de 28.2 por ciento, detalla el informe del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) con datos de Banxico.

Con estos números, la entidad ocupa el lugar 19 a nivel nacional, al captar el 2.2 por ciento del total nacional, cuando en el mismo periodo del año pasado ocupaba el lugar número 24.

Convertido a moneda nacional, significó un ingreso de 5 mil 896 millones de pesos, 143 millones de pesos más con respecto al mismo periodo de 2020, lo que en términos relativos significó un aumento de 2.5 por ciento.

El informe de Codesin detalla que el aumento de remesas en dólares es en mayor proporción que el aumento de remesas en pesos debido a la depreciación del peso frente al dólar, que fue de -9.3 por ciento, durante los meses de julio a septiembre de 2021, con respecto al mismo periodo de 2020.

Leer más: Al parecer si es la nueva variante: confirma AMLO primer caso de ómicron en México

Para el economista sinaloense César Miguel Valenzuela Espinoza, el aumento en las remesas se debe, principalmente, a la incapacidad de los Gobiernos para generar fuentes de empleo, no solo en Sinaloa, sino a nivel nacional y no de la actual Administración, sino de hasta tres o cuatro anteriores.

Remesas en México

A nivel nacional, durante el tercer trimestre del año 2021, al país ingresaron 13 mil 687 millones de dólares (mdd) por concepto de remesas, lo que representa un incremento de 28.2 por ciento respecto al tercer trimestre del año 2020. Convertidos a moneda nacional, significó un ingreso de 274 mil 170 millones de pesos.

Las remesas han sido determinantes para mejorar el ingreso y el consumo de millones de familias mexicanas, contribuyendo a evitar que los indicadores de pobreza fueran menos elevados, relata el informe elaborado por la Unidad de Estadística y Análisis de Codesin.

Asimismo, explica que después de haberse logrado la disminución de riesgo de contagios de Covid-19, en Norteamérica y vuelta la reactivación a casi todo su potencial las actividades económicas, el empleo se disparó y la capacidad de ingresos de los migrantes mexicanos se mejoró, con lo cual tuvieron mayor capacidad para enviar dólares a sus familiares en México.

En los últimos cinco trimestres de cada año, la captación de remesas en Sinaloa ha crecido un 67 por ciento. Del total en el estado, Culiacán es el municipio que captó el mayor porcentaje, con el 36.6 por ciento de remesas en el periodo, mientras que a nivel nacional los estados que presentaron la mayor captación de remesas en el tercer trimestre del año 2021 fueron: Chiapas, con el 68.0 por ciento; Zacatecas, con 39.9 por ciento, y Guerrero, 39.5 por ciento, respecto al total nacional.

“Las remesas que se reciben, que en su mayoría son de personas que se van a Estados Unidos, es porque no encuentran oportunidades de ingreso aquí en México, eso es precisamente una señal de preocupación. Por un lado, es importante reconocer a esas personas que se tienen que ir dejando familias, su casa y a encontrar circunstancias donde no hablan el idioma, donde sufren discriminación y muchas vejaciones, en las mayor parte de los casos por ser trabajadores ilegales, entonces, eso da como resultado que estas personas cumplen con la función en la que les corresponde en términos familiares. Al irse, van a trabajar y ahorrar todo lo que puedan para estarlo enviando a sus familias, eso significa que ellos se van por necesidad y mandan las remesas”.

El expresidente del Colegio de Economistas de Sinaloa mencionó que la mayoría se va en condiciones de informalidad, por lo que si estas cantidades de remesas tienden a aumentar, lo que está diciendo este informe es que los Gobiernos y la economía no tiene la capacidad para generar los empleos o la forma de vida de estas personas y sus familias, dijo, y es precisamente el punto más preocupante.

“En la información de Codesin encontramos precisamente que las remesas han ido creciendo, sobre todo, según los datos que tenemos es del 2015 para acá, pero en realidad las remesas tienen muchos más años, pero se les ha dado un seguimiento más puntual en los últimos 10 años porque empezaron a hacer transferencias electrónicas, porque antes se hacían de manera informal, inclusive se hacían de manera postal, es decir, las mandaban por correo y muchas veces no llegaban completos o a veces no llegaba nada; entonces, desde algunos años, afortunadamente, los medios electrónicos han permitido estas transferencias y se da un mejor seguimiento”.

Análisis económico

En un análisis económico, dijo, se observa el comportamiento que tuvieron en la primera parte de esta década, por decir, del 2010 al 2015, donde no fue tan relevante, es decir, habían aumentado las remesas hasta el 2011, pero del 2011 para adelante comenzaron a bajar, tanto en Sinaloa como en el país y, sobre todo, en Sinaloa, donde se vio un repunte de las remesas hasta el 2015.

“Sí lo vemos a nivel nacional, también tuvo un bajón a partir del 2012 y 2013, que no varió mucho 2014, y 2015 mantuvo una cifra muy similar, hasta después de eso fue cuando empezamos a ver que, en términos más precisos, la causa podría ser la incapacidad que han tenido los Gobiernos, no solo el actual, sino dos, tres o hasta cuatro periodos anteriores, de los Gobiernos que no tuvieron la capacidad de generar los empleos suficientes”, insistió el economista.

Para Sinaloa, agregó, se aprecia que en el 2021 hubo un aumento considerable de las remesas, que pasó de 260 a 294 millones, un crecimiento importante; y entre 2019 y 2020 no hubo un crecimiento tan fuerte. Este fenómeno, dijo, puede atribuirse a que en 2020 estábamos en plena pandemia, “sin embargo, se presentó una situación en Estados Unidos, donde el Gobierno dio un apoyo a todas las personas en el vecino país de aproximadamente 600 dólares al mes, y eso sirvió mucho, porque bastantes personas mexicanas que estaban por allá, que no les restringió el apoyo por no ser estadounidenses, estuvieron mandando a México”.

Por otro lado, agregó, había escasez de mano de obra porque había muchos trabajos que el norteamericano común no los quería tomar por el temor a contagiarse y enfermarse, “ahí fue cuando nuestros valientes mexicanos tuvieron que entrar y eso permitió que tuvieran buena parte de los ingresos, y la otra es que ya en el 2021 empieza el crecimiento de la economía norteamericana, que ha sido impresionante, y por eso tenemos esa inflación tan alta que está pegando tan duro en México, y eso dio lugar a que los empleos en Estados Unidos aumentaran y, por ende, también las remesas”.

Destacó como dato interesante el aporte de remesas que recibe Culiacán en Sinaloa, pues captó el mayor porcentaje en la entidad, que asciende a 36 por ciento, es decir, un tercio del total en Sinaloa, situación que sorprende, de alguna manera, porque la prestación de servicios y oferta de trabajo es mayor que en otros municipios más pequeños, sin embargo, también hay mano de obra calificada, de jóvenes que estudian preparatoria o alguna carrera y no encuentran oportunidades de empleo y deben emigrar, y es lo que hacen.

“Muchas veces, los jóvenes se interesan por aprender el idioma con el propósito de entender los aspectos claves que les permitan tener una oportunidad de trabajo en Estados Unidos y es impresionante, porque si vemos el dato, eso se presenta en Culiacán y podríamos decir que está la mayor cantidad de persona, pero el tener un tercio es muy alto, sin embargo, en Mazatlán, que la proporción es mucho más baja, igual que en Ahome, que son el segundo y tercer municipios en importancia, tienen menor remesas”.

Finalmente, explicó que el incremento en las remesas en Sinaloa y en todo el país es efecto de la pandemia y que muchas personas que se quedaron sin empleo durante esta emergencia sanitaria ya no pudieron recuperar los sueldos que tenían, por lo tanto, dijo, emigraron a Estados Unidos y comenzaron a generar esos números.

“No es algo de sentirnos orgullosos, sí de nuestros mexicanos que van y trabajan, pero es preocupante ver que aumentan las remesas, porque eso significa que estamos compitiendo con estados que tienen una larga tradición de trabajadores migratorios, como Jalisco, Michoacán o Guanajuato”.

Captación de remesas en Sinaloa. Foto: Debate

AMLO menciona aumento de remesas en su tercer informe

“Este año, las remesas de nuestros paisanos migrantes, un aplauso a nuestras paisanas y paisanos migrantes, lo que envían a sus familiares en México, este año alcanzará la cifra récord de 50 mil millones de dólares”, expresó el día 1 de diciembre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una parte del discurso durante la entrega de su Tercer Informe de Gobierno.

Justo cuando mencionó los avances en materia económica, donde dijo que el sector industrial está en franca recuperación y lo mismo ocurre con el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios, fue cuando aprovechó para pedir un aplauso a los migrantes que mandan remesas a México, situación que diversos analistas políticos calificaron como una equivocación del presidente, puesto que recibir remesas no es un logro de Gobierno.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Foto: Debate

Leer más: No hay crisis de desabasto, pero sí falta temporal de medicamentos en el Instituto Sinaloense de Cancerología

En el mensaje sobre economía, también mencionó que ese mismo día, el Banco de México dio a conocer que las remesas en octubre pasado fueron de 4 mil 819 millones de dólares, 34 por ciento más que el mismo mes del año pasado, lo que calificó como otro récord histórico. “Gracias de todo corazón”, dijo.