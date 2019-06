Incertidumbre en exportación de tomate por acuerdos con EUA

Culiacán, Sinaloa.- La falta de acuerdo sobre las importaciones de tomate mexicano hacia Estados Unidos podría amenazar el comercio bilateral entre ambos países, así como provocar un retraso en la aprobación del T-MEC (USMCA, en inglés).

Lo anterior, de acuerdo con una carta enviada al Congreso de los Estados Unidos por parte del presidente de la Comisión de Economía del Senado de México, Gustavo Madero, de Acción Nacional, quien detalla que el país vecino estaría tratando de impedir el paso de tomate mexicano por cuestiones políticas promovidas por productores de tomate en la región, especialmente de Florida.

De acuerdo con El Universal, desde el pasado 7 de mayo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó sobre la eliminación del Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping, lo que ha provocado que los productores mexicanos deban pagar una cuota compensatoria de 17.5 por ciento al tomate.

El portal prnewswire.com informó que la carta enviada por el senador mexicano detalla que el Departamento de Comercio en Estados Unidos está buscando reemplazar este acuerdo con uno nuevo, que básicamente detendrá los envíos de tomate desde México a su país.

Asimismo, explican que la industria mexicana del tomate representa 2 mil millones de dólares en exportaciones a los Estados Unidos y es responsable de generar 400 mil empleos directos y un millón de empleos indirectos en México.

Planteamientos

En Sinaloa, algunos líderes agrícolas se manifestaron al respecto.

Manuel Escobar, productor de tomate en la región norte de Sinaloa, señaló en entrevista para EL DEBATE que la cuota compensatoria de 17.5 por ciento al tomate ocasiona un impacto en los costos de producción.

De acuerdo con el horticultor, esto ocurre debido a que las imposiciones no están muy claras y podrían llegar a ser retroactivas, por lo que la cuota puede subir hasta al 20 por ciento.

La citada carta enviada por el senador Madero a Estados Unidos señala: «Afirmamos, además, que el comercio bilateral en el sector agrícola ha sido una historia de éxito para ambas naciones en el marco del TLCAN. Nos gustaría señalar que México es un mercado esencial para los agricultores estadounidenses que cultivan maíz, soja, manzanas, trigo, entre otros. Si lo que se ha convertido en un problema para nosotros sigue existiendo, podría tener repercusiones devastadoras para el comercio de ambos países».

El portal prnewswire.com agregó que Rosario Beltrán, presidente de dos asociaciones de productores mexicanos, agradeció al senador y reiteró que los productores mexicanos continúan negociando de buena fe con el Departamento de Comercio por un nuevo acuerdo, pero que hasta el momento las propuestas de Comercio tendrían un impacto devastador en las exportaciones mexicanas: «Siempre hemos dicho que preferimos un acuerdo, pero que debe ser justo», señaló el productor sinaloense. Sin embargo, puntualizó que, de lo contrario, no tendrían más opción que acudir a la Comisión de Comercio Internacional y probar que no están perjudicando a los productores de Florida. Eso dará como resultado un mercado abierto de tomates en los Estados Unidos por primera vez en 23 años».

Repercusión local

Para el productor de tomate y exportador Manuel Escobar habla, el actual panorama es complicado para el comercio bilateral.

«Si yo quiero exportar tomate, se puede hacer de dos maneras: una es que el distribuidor pague los impuestos como importador o los pague yo directamente como exportador, entonces, si yo lo hago directamente, como quieren que lo hagamos los distribuidores, si hay algún cambio en la tarifa, a mí me van a cobrar; y si no, le cobrarían a ellos, y es en donde no se quieren meter en ese problema», explicó.

Aunado a lo anterior, señaló que aun así se puede exportar al país vecino, como lo están ya haciendo estados como Sonora y Baja California; sin embargo, van a poder exportar aquellos que tengan el recurso para poder pagar esos impuestos, si es que sus distribuidores no lo pueden pagar.

Marte Vega Román, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, manifestó que lo anterior genera incertidumbre para los productores sinaloenses, ya que, a pesar de que en el estado culminó la primera temporada, se está comenzando a trabajar en la compra de insumos para el ciclo que inicia en septiembre: «Desde ahorita se empiezan a hacer inversiones, y el aplicar esos pagos a muchos productores medianos y chicos nos saca de la jugada. Si persiste ese pago, definitivamente muchos productores no van a poder seguir en la actividad y buscar otras opciones, aunque no haya muchas».

Destacó que esperan que las negociaciones que surjan en torno a la exportación de tomate se sigan dando, como ocurría hace un tiempo, en beneficio tanto de productores y consumidores de México, como de Estados Unidos.