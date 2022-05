Industria de la tortilla no fue consultada sobre el plan antiinflacionario de AMLO

México.- El sector de la masa y la tortilla no fue consultado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrarse al plan antiinflacionario que presentó esta semana.

El pasado miércoles 4 de mayo, el presidente López Obrador presentó oficialmente la estrategia con la que su administración busca hacerle frente a la creciente inflación, con el objetivo de contener los precios de 24 productos que forman parte de la canasta básica en México.

Este viernes, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, hizo hincapié en que al no ser la industria consultada por el gobierno federal para ser parte del plan contra la inflación, no se puede garantizar que no habría incrementos en los precios del kilogramo de tortilla en el territorio nacional.

“No fuimos consultados, el presidente López Obrador sólo negoció con empresarios millonarios y harineras, haciendo a un lado la industria más importante de México. Por lo pronto, no aceptamos el pacto hasta que no seamos consultados, apoyados y tomados en cuenta”, sostuvo el líder de la industria de la masa y la tortilla.

En este sentido, López García recriminó al actual titular del Poder Ejecutivo Federal el solo haber negociado con los empresarios más ricos de México, dejando de lado al sector más relevante del país.

Ante ello, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla sostuvo que la industria que representa no aceptará unirse al plan antiinflacionario si no es que las autoridades federales establecen comunicación con esta y se pueda, de ese modo, llegar a acuerdos.

En este marco y tras el anuncio que hiciera esta semana el presidente López Obrador, Homero López afirmó que el mandatario federal "engaña a la población", ya que resaltó, de nueva cuenta, que no hubo ningún tipo de acercamiento a la industria de la masa y la tortilla para acordar precios.

Cabe mencionar que entre los 24 productos que, de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) integran a la canasta básica de México si bien se encuentra el kilogramo de tortilla, se toma en cuenta el producto que venden los supermercados y no las tortillerías.