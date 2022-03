Industria textil pide al gobierno de México desistir de TLC con Corea del Sur y centrarse en T-MEC

México.- La industria textil en México instó al gobierno federal a desistir de concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur, al tiempo que pidió que se enfoque en la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el 5 Encuentro de la Cadena Fibra Textil Vestido Calzado, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaitex), Manuel Espinosa Maurer, hizo un llamado a cuidar el mercado interno de la república mexicana y a hacer una revisión de todos los tratados comerciales ya existentes, a fin de que estos verdaderamente beneficien a la nación.

“Cuidemos nuestro mercado interno, revisemos nuestros Tratados Comerciales, para que estos sean en beneficio de México. La industria textil solo es superavitario en uno de los 14 Tratados con 53 países que actualmente existen”, expuso.

En este sentido, el líder textil mexicano sostuvo que, a la fecha, el mercado nacional le exporta a Corea del Sur únicamente 698 millones de pesos, en tanto que el país asiático exporta a México 62 mil millones de pesos, por lo que sostuvo que no tienen en claro cómo podrían subir las exportaciones nacionales.

“Nosotros no vemos como le podemos exportar a Corea del Sur, tenemos un déficit en la balanza así como estamos les exportamos 698 millones de pesos y ellos nos exportan 62 mil millones de pesos”, refirió Espinosa Maurer.

Asimismo, el directivo advirtió que la cercanía que tiene Corea del Sur con China supone un peligro para el contrabando y la ilegalidad, haciendo hincapié en que se deben cuidar los accesos de entrada de las mercancías al territorio nacional.

Por su parte, en respuesta, la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier Carrillo, dejó en claro que el comenzar negociaciones con un país para concretar un TLC no significa que este efectivamente se vaya a concretar en un acuerdo comercial final.

“Cuando se inició la negociación para el TMEC estos temores o sustos estaban ahí las aperturas que se dan en el tratado no se dan para un día para dos días o para tres si no se dan para 10 o 15 20 años. Estamos dialogando empezar una posibilidad no significa finiquitarla ni en un mes ni en dos”, señaló la funcionaria.