Inegi dice que Actividad Económica en México tuvo un retroceso del 0.1% al inicio del 2022

Mediante un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), compartió que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), registra un retroceso de 0.1% durante el inicio del 2022, de acuerdo a las cifras presentadas.

Según el Instituto, la economía mexicana registró un retroceso mensual a la inicial el año, desempeño que se muestra como un ligero efecto negativo de la cuarta ola de contagios de Covid-19, así lo señaló el Inegi.

De acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica, que muestra los datos preliminares de la evolución económica, señala que en enero la economía creció 0.7 por ciento con respecto a igual mes del año pasado.

"En enero de 2022 y a tasa anual, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima anticipadamente un aumento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 0.7%. • La variación anual esperada de las Actividades Secundarias en enero de 2022 es de 2.1% y de las Terciarias es de 0.1%", compartió el Inegi.

Asimismo, se relaciona este comportamiento mensual del inicio del 2022 relacionado al aumento de contagios por la nueva variante del Covid-19, Ómicron, la cual causó mucha ausencia laboral, así como cierres de empresas, reducción de aforo, en gran medida lineamientos más controlados gracias al proceso de vacunación.

“Las series consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95 por ciento. Se calcula para los Grandes Sectores de Actividad del IGAE, un incremento anual de 2.1% en las Actividades Secundarias y en el Sector Terciario de 0.1%. Las estimaciones se refieren a cifras desestacionalizadas”, agregó el Inegi.

Asimismo, se señala que, aunque no hubo cierres de comercios y los centros turísticos, de recreación y restaurante no implementaron restricciones como en las primeras olas de Covid-19, no lograron crecer durante el mes de enero, señalando un 0.1 por ciento en variación anual.

Cabe resaltar que de manera positiva los resultados anuales registran un ligero mayor incremento en comparativa al reporte anterior, sin embargo, el tema de la inflación representa un obstáculo para poder mantener una estabilidad económica en el país.

“Finalmente, para enero de 2022 se estima un nivel del índice (base 2013=100) de 108.8 para el IGAE, de 99.7 en las Actividades Secundarias y de 113.2 en las Actividades Terciarias”, añadió la dependencia.