Inegi informa aumenta de la confianza empresarial durante último mes del 2021

Según información brindada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los empresarios de manufacturas, construcción y comercio, en donde señala que la confianza de este sector aumentó durante el penúltimo mes del 2021, esto pese a la incertidumbre de este 2022.

Estos datos de acuerdo al Indicador de Confianza Empresarial (ICE), el organismo resaltó que el rubro de las manufacturas representó un puntaje de 52.7 por ciento, con un alza mensual del al menos 0.3 puntos. La construcción y comercios, precisó el Inegi, registraron 52.1 y 57.3 puntos, respectivamente, con incrementos de 0.3 y 0.8 puntos frente al mes previo.

"En su comparación anual, el Indicador de Confianza Empresarial por sector de actividad registró el siguiente comportamiento: el ICE del Comercio se incrementó 13.4 puntos, el de las Manufacturas 9.6 puntos y el de la Construcción subió 8.8 puntos durante diciembre del año pasado". agregó el Inegi en un boletín de prensa.

Asimismo, el ICE, uno de los rubros más afectados fue el de la situación económica que se pueda prever para el futuro de México, pues en el caso de las manufacturas y comercios que se registraron disminuciones mensuales entre 0.5 y 0.4 puntos.

De igual manera, solamente la construcción mostró un aumento de 0.2 puntos para el área, lo que ocasionó que se finalizará con un puntaje total de 62.8 puntos.

Es importante resaltar que el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC), del Inegi, el cual también integra algunos servicios no financieros como el transporte, educación, servicios de salud, señaló que el 2021 finalizó con 55.8 puntos, lo que equivale a un alza anual de 14.2 puntos.

"El Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción6 se situó en 52.1 puntos en el mes de referencia y significó un alza de 0.3 puntos respecto al de noviembre pasado. Con este dato el ICE de la Construcción se establece por tercer mes consecutivo por arriba del umbral de los 50 puntos", añadió el Inegi.

Inegi informa que depresión se apodera de empleados mexicanos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, compartió información en donde resaltan que existe una gran cantidad de personas con enfermedades mentales como la depresión, los cuales están reflejándose en la actividad laboral.

Según el Instituto, el no contar con una red de apoyo dentro de los espacios laborares, desencadenó un aumento de personas con depresión y registra un 15.4% de empleados que presentaban algún síntoma de malestar mental.

Cabe destacar, que, en México, los puntos de vista del 13.3% de la población con empleo subordinado, no tienen voz y voto dentro de su empresa.

Es de vital importancia, que la sensación de no ser considerados cambia por género, pues 14.4% de las mujeres no son escuchadas y 10.4% en donde se les considera. En tanto, 12.5% de los hombres no se les considera y 11.2% a quienes en ocasiones son tomados en cuenta.