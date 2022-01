Inegi informa que 15.4% de los empleados mexicanos padecen depresión

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), compartió información en donde resaltan que existe una gran cantidad de personas con enfermedades mentales como la depresión, los cuales están reflejándose en la actividad laboral.

Según el Instituto, el no contar con una red de apoyo dentro de los espacios laborares, desencadenó un aumento de personas con depresión y registra un 15.4% de empleados que presentaban algún síntoma de malestar mental.

Aunque anteriormente contar con un empleo era un punto suficiente, en la actualidad el tema de la estabilidad laboral y la mental ha cobrado importancia en el desarrollo de los trabajadores dentro de sus espacios de trabajo, y la cuál durante la pandemia del Covid-19 cobró una mayor relevancia.

Asimismo, la Encuesta Nacional del Bienestar Autoreportado por el Inegi, señaló que él se advierte que la ansiedad severa está presente en el 19.3% de los empleados, esto sumado a las cifras de depresión.

Cabe destacar, que, en México, los puntos de vista del 13.3% de la población con empleo subordinado, no tienen voz y voto dentro de su empresa.

Es de vital importancia, que la sensación de no ser considerados cambia por género, pues 14.4% de las mujeres no son escuchadas y 10.4% en donde se les considera. En tanto, 12.5% de los hombres no se les considera y 11.2% a quienes en ocasiones son tomados en cuenta.

Mujeres encabezan trabajo no remunerado

Mediante sus redes sociales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, compartió los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRSHM), el cuál es encabezado por mujeres de acuerdo a los datos expuestos por la dependencia.

El objetivo del análisis es brindar de información acerca del valor económico de las horas de trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas y de cuidados, asimismo, permite cuestionar de manera precisa los aportes del hogar, de manera importante la labor de las mujeres de manera directa en la economía nacional, pues estas actividades no son medidas en la contabilidad nacional.

Según el Inegi, durante el 2020, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados por la población de 12 y más años, registró un monto de 6.4 billones de pesos, lo que equivale a un 27.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Mientras, que, de esas cifras, las mujeres contribuyeron con 73.3%, en comparación a los hombres con un 26.7%.