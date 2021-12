Inflación: Cómo puedo ahorrar dinero sin que este pierda valor con métodos de inversión

En las últimas semanas el país ha reportado una inflación, lo cual pone en riesgo la economía del país, es por eso que aquí te dejaremos algunas recomendaciones sobre cómo cuidar tu dinero para evitar que pierda su valor ante la disminución del poder adquisitivo.

La inflación es el aumento continuo y generalizado de los precios de bienes y servicios de una economía mediante el tiempo, lo que en términos generales se traduce en la disminución del poder adquisitivo, es por eso que te decimos como cuidarlo.

Ante este problema financiero mundial, el ahorrar se convierte en un reto porque se necesita más dinero para lograr comprar algo y por esto es más propenso a tomar parte de los ahorros.

Asimismo, los expertos en el tema coinciden que se deben buscar y encontrar mecanismos formales para poder ahorrar o invertir tu dinero con el objetivo que de este no disminuya el valor de sus ahorros en el tiempo.

Si se opta por los fondos de inversión, al menos deben contar con dos características, que sean inversiones de bajo riesgo y que generen rendimientos por encima de la inflación.

Cuáles son las opciones de ahorro en inflación alta

Uno de los consejos para cuidar los ahorros es con la inversión de oro, metales o joyería, pues estos materiales generalmente no registran devaluación y se considera una excelente inversión. Pues estos no dependen de la situación financiera de cada país, sin embargo, una de las desventajas es que no se puede vender rápida, ni a buen precio.

Invertir en bienes inmuebles como vivienda, terreno, departamento, estos son un buen plan de acción debido a que sus precios registran incremento de la mano a la alta inflación, sin embargo, ante la dificultad de poder tener un inmueble extra, es recomendable invertir en motos, carros, o aparatos electrónicos.

Inversión en monedas extranjeras, este es otro de los métodos que suelen emplearse para asegurar los ahorros, siendo la opción más usada en cambiar el dinero a dólares y solo se cambian a la moneda nacional en caso de necesitar el dinero.

Es importante recomendar a los usuarios de tarjetas de crédito limitar su uso, durante los tiempos de la inflación, de manera especial si realizas compras con intereses o sacas dinero para salvar la presente falta de dinero, sin embargo, ese dinero que solicitaste deberás pagarlo en un futuro y este incluirá un interés más.