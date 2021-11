Inflación en México crece a 6.24% en octubre, la más alta desde 2017: Inegi

Ricardo Anaya critica a AMLO por no asistir al G20 y calla sobre su audiencia de hoy

"No estaría tan seguro que sea transitorio en el corto plazo, estas cifras yo creo que las veremos este año, el que sigue y tal vez uno más. Estamos en un periodo parecido al periodo de entre guerras del siglo pasado", argumentó Lezama.

Sin embargo, el profesor de la UNAM no comparte dicha opinión, e incluso estima que la inflación continuará esta tendencia hasta 2022 y posiblemente 2023, hasta que la pandemia de Covid-19 se controle por completo.

"Tenemos trabajadores que no están o que no están al 100 %. Tenemos un tipo de cambio castigado, por lo tanto, cuando compramos alimentos a Estados Unidos se refleja en el precio final", consideró el experto.

Al interior del índice de precios no subyacente, los productos agropecuarios aumentaron sus precios en 0.18%, y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 3.22%, derivado principalmente del fin del subsidio a las tarifas eléctricas por la temporada de verano.

Por otra parte, el índice de precios subyacente tuvo un aumento mensual del 0.49% y 5.19% anual, mientras que el índice de precios no subyacente subió 1.87% mensual y 9.47% anual, de acuerdo con los datos del Inegi.

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.