Infonavit 2022: nuevas razones por las que podría rechazarte el crédito para adquirir vivienda

México.- A partir de este mes de mayo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) endurecerá el trámite para tener acceso a una vivienda propia, por lo que rechazará los créditos que no cumplan con los nuevos requisitos.

Recientemente, el organismo federal implementó nuevos requisitos que permiten agilizar el trámite de la entrega de préstamos para adquirir o remodelar una vivienda o un terreno, solicitado por los trabajadores asegurados.

De acuerdo a lo detallado por el delegado estatal del Infonavit en el estado de Chihuahua, Octavio García Sáenz, los nuevos motivos por los el Instituto puede rechazarle el crédito a un trabajador se comenzarán a aplicar a partir del presente mes.

Las nuevas razones para rechazar un crédito para adquirir o remodelar una casa van acorde a las nuevas normas del Infonavit, puesto que este 2022 avaló que los derechohabientes del organismo pueden adquirir un terrero en lugar de una vivienda ya construida.

Las nuevas razones para rechazar un crédito de compra de vivienda o terreno no únicamente aplican para los trabajadores, sino también para los desarrolladores de inmuebles, quienes también tendrán que apegarse a las normativas del Infonavit y, con ello, tener un desarrollo integral.

Las razones por la que el Infonavit podría rechazar un crédito para la adquisición de una casa se encuentran establecidas en tres principales ejes: ubicación, entorno de la vivienda y suelo destinado para este fin.

En este sentido, los siguientes son los motivos por los que se rechazaría el crédito a partir de este mes de mayo de 2022:

Si el terreno o la casa se encuentran lejos de escuelas

Si los hospitales están a más de 2 kilómetros del terreno o la casa

Se toma en cuenta el tiempo de traslado de la vivienda o el terreno al centro de trabajo del derechohabiente

El terreno o la casa tendrá que estar fuera de zonas consideradas como de riesgo

El terreno o la casa deberán estar dentro de las Zonas de Consolidación Urbana

También, el terreno el inmueble deberán tener área de esparcimiento cercanas

Estas nuevas normas, de acuerdo al Infonavit, tienen como objetivo acabar con las prácticas del pasado donde se construían viviendas en lugares que no contaban siquiera con los servicios mínimos indispensables para una vida digna. Además, se busca que las familias no abandonen las casas por no contar con estos servicios.