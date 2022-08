¿Infonavit niega tu crédito de vivienda por mala nota en el Buró?

¿Quieres pedir un crédito al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pero estás en el buró de crédito con un mal reporte? Debes saber que estar en el Buró de Crédito con una mala nota puede tener muchas consecuencias negativas para tus finanzas personales.

Es decir, estarías siendo una persona "poco atractiva" para darle un préstamo o financiamiento - como para un auto o vivienda - porque eres una persona de riesgo de acuerdo al Buró de Crédito, al tener deudas sin pagar en tu historial reciente. Esto es así, normalmente para los bancos u otro tipo de acreedores.

Si estás planeando comprar una casa por medio del Infonavit seguramente te estarás preguntando cómo te puede afectar en tu solicitud. Como ya lo sabrás, ante otro tipo de acreedores o bancos hay dos consecuencias: o de plano te negarán un préstamo, o te lo darán, pero con tasas de interés muy elevadas.

Esas altas tasas de interés te las podrías ahorrar si hubieses cuidado tu crédito y tuvieses una buena nota. Acá puedes leer cuánto tardan en borrarse tus deudas del Buró de Crédito. En muchos casos es cosa de tiempo, pero recuerda que pudiesen darse situaciones en las que esa "mancha" en tu historial simplemente no se borraría.

¿Infonavit niega crédito de vivienda si estás en el Buró?

De acuerdo a lo señalado por el titular del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez en una conferencia de prensa de hace algunos meses, el Infonavit SÍ REVISA tu reporte especial dentro del Buró de Crédito, como parte del proceso del otorgamiento de este crédito.

Sin embargo, el Infonavit - a diferencia de los bancos - no te negará tu derecho a obtener un crédito de vivienda por tener una mala nota. Sin embargo, si el Instituto detecta que tienes deudas muy elevadas respecto al salario que tienes, es posible que TE PRESTE MENOS del dinero al que tendrías derecho sin ese mal reporte.

Esta reducción como máximo se queda en el 80 por ciento el monto al que tendrías derecho. Es decir, de tu 100 por ciento, se bajan a un 80 por ciento debido a que tienes un mal reporte en el Buró de Crédito.

Como es evidente, tener un mal historial no solo puede excluirte de obtener nuevos financiamientos, sino que éstos te pueden salir mucho más caros, o como en este caso del Infonavit, pueden limitar tu préstamo y eso se traduce en una vivienda de menor calidad.

Antes de pedir tu crédito al Infonavit, es recomendable que descargues tu Reporte de Crédito Especial del Buró de Crédito. Es gratuito una vez cada 12 meses y pudieses detectar incluso deudas que no tienes sino que por error se te cargaron y en ese caso, debes proceder a realizarle una reclamación al Buró.

Recuerda que una regla general para no endeudarse más de la cuenta tiene que ver con precisamente no obtener préstamos que luego no vas a poder pagar. Si una deuda es mayor al 30 por ciento de tu sueldo, estás en el límite de lo manejable, pues en la vida siempre pasan situaciones imprevistas - como perder el empleo - que al tomarnos endeudados, pueden complicar nuestras finanzas y comprometer nuestro patrimonio.

