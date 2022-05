Informalidad le "pone pie" a acciones del gobierno contra la inflación: SHCP

México.- Este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que los altos niveles de empleos informales que se registran en la república mexicana limitan las acciones que ha emprendido el gobierno federal para contener el aumento de la inflación.

Detalló que la alta informalidad laboral que existe en el territorio nacional obstaculiza a la administración federal mexicana para que pueda implementar otros subsidios, aunado al que ha destinado para los combustibles mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Durante la conferencia titulada "Política de ingresos no tributarios e hidrocarburos: uso de la política fiscal para promover el desarrollo del país", la titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda, Karina Ramírez, señaló que so el gasto en gasolinas se considera como porcentaje del gasto que hacen las familias mexicanas, en el primer decil de la población es más alto que en los siguientes deciles, lo que significa que este sí favorece a los sectores más vulnerables.

Leer más: Inversión Fija Bruta reporta caída del 2.97% en febrero; rompe cuatro meses de buena racha

En este sentido, hizo hincapié en que este estímulo es la mejor manera de apoyar a la ciudadanía mexicana, ello debido a que si se decidiera transferirles directamente a las familias los apoyos gubernamentales, difícilmente se podría dar con estas, puesto que la informalidad es muy alta en el país.

“Si nosotros quitáramos el estímulo a los combustibles y lo cambiáramos por otro mecanismo que sería, por ejemplo, otorgar una transferencia directa a las familias que lo necesitan, ¿cómo las encontramos?, tenemos una economía informal alta y sería muy difícil aplicarlo; entonces, el estímulo (a los combustibles) resulta algo bastante eficiente para poder apoyar y contener la inflación en estos momentos”, explicó la funcionaria de Hacienda.

Asimismo, la servidora pública hizo hincapié en que, en estos momentos, países como Estados Unidos están considerando la posibilidad de aplicar subsidios a los hidrocarburos, para de esa forma apoyar a su ciudadanía.

Leer más: Inegi señala que consumo privado registró un aumento del 1.3% durante el mes de febrero

En el marco de la Cátedra SHCP 2022, organizada por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ramírez expuso que el impacto que pueda tener el destinar recursos públicos para subsidiar a las gasolinas se ve compensando con un mayor precio del barril de petróleo.