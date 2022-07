Ingresos tributarios de México a junio de 2022 aumentaron 2%: AMLO

México.- Los ingresos tributarios del gobierno federal mexicano a la primera semana de este mes de julio del año en curso registraron un incremento de 2%, ello comparado con el mismo período del año pasado.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del pasado viernes 8 de julio, donde destacó, una vez más, que no hay déficit en los ingresos del gobierno en general.

"Sigue habiendo una muy buena recaudación, no tenemos déficit en los ingresos del gobierno en general. Hay un incremento en términos reales dos, tres por ciento, si se toma en cuenta la inflación de 7.99 por ciento", refirió el mandatario federal en su acto público.

En tanto, al hacer hincapie en que si se toma en cuenta la inflación nacional de casi el 8%, sostuvo que se puede hablar de un alza en la recaudación que lleva a cabo, en parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 3%.

"Estamos hablando de un incremento en términos nominales del diez por ciento o un poco más", remarcó el presidente López Obrador tras lo cual aseguró que esta condición proporciona "mucha seguridad" al Estado mexicano.

En los primeros 6 meses de este 2022, los ingresos del gobierno ascendieron a un total de 2 billones 568 mil millones de pesos, de los que 2 billones 63 mil millones corresponden a montos tributarios, y 505 mil millones a ingresos no tributarios.

En particular, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal expuso que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ha presentado un aumento de 15.4% en términos reales, por lo que de enero a junio ha registrado ingresos por un billón 265 mil pesos.

Asimismo, el gobierno federal captó 625 mil 650 millones de pesos por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), al tiempo que la recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se desplomó 69.2%, ello en relación a las cifras que se tuvieron en 2021.

"No hemos solicitado deuda adicional y se sigue manejando el presupuesto con mucha responsabilidad. La clave está en no permitir la corrupción, porque cuando no hay corrupción, el dinero rinde, pero cuando hay corrupción, no alcanza", refirió el jefe de Estado al destacar la mejora en la calificación designada por Standard & Poor's a México esta última semana.