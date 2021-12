Iniciativa de autos eléctricos podría dar pie a guerra comercial entre México y USA: Concamin

México.- La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que el peor escenario que pudiera presentarse derivado de la iniciativa de Estados Unidos sobre autos eléctricos ensamblados en territorio estadounidense es una guerra comercial entre México y el país vecino del norte.

Desde hace semanas, en el Congreso de Estados Unidos se encuentra el proyecto Build Back Better Act, el cual, entre otras cosas, contempla dar créditos fiscales para vehículos eléctricos producidos en las plantas estadounidenses.

En conferencia de prensa, el presidente de la Concamin, José Abugaber, sentenció que dicha iniciativa trasgrede lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En este sentido, aseguró que "no es correcto" lo que el gobierno del presidente Joe Biden está haciendo a los gobiernos de México y Canadá, al ser los tres en conjunto los integrantes del convenio comercial.

"Nosotros como industria estamos en desacuerdo a esa posición de Estados Unidos. Se está sumando Canadá, tenemos que controlar eso, porque entonces va a ser una guerrera comercial entre qué te subo y qué no te subo, en qué no te afecto, no conviene, hay que respetar el T-MEC. Entonces sí afectaría a un gran porcentaje de la industria manufacturera automotriz", expuso.

Abugaber manifestó el desacuerdo en el que se encuentra el sector empresarial respecto a la iniciativa de créditos fiscales, por lo que hizo un llamado a respetar lo que está fijado en el T-MEC, asegurando que, de no ser el caso, la industria automotriz mexicana y canadiense se vería afectada en gran medida.

El titular de la Concamin señaló que, en caso de que los legisladores estadounidenses avalen la iniciativa de la administración Biden empresas como Ford, que tiene una planta en Cuautitlán, Estado de México, en la que todo lo que se produce es eléctrico, mejor se trasladará a Estados Unidos al ver los beneficios que dicho país le aportaría con los créditos fiscales.

"Está la planta de Ford en Cuautitlán donde todo se produce es eléctrico y todo se exporta Estados Unidos. Si eso se diera Ford va a voltear a Estados Unidos mejor. Es decir dejaría esta planta que tiene más de 100 años. Entonces no nos conviene", puntualizó.

En este marco, José Abugaber sostuvo que la imposición de aranceles a los productos estadounidenses debería ser la última medida a la que el gobierno mexicano llegue, por lo que instó a que, primero, se discuta el tema en paneles internacionales.

"Vamos a paneles internacionales, no podemos permitir que suceda ésta situación, el golpeteo con aranceles será la última medida, espero que entienda antes Estados Unidos que no es correcto que se esté trabajando en esa posición fuera del tratado. Pedimos que se respete", manifestó.