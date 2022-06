¿Inminente? Banxico, a la par de la FED, aumentará 75 puntos base tasa de interés, prevén analistas

México.- Para esta semana, analistas prevén que el Banco de México (Banxico) incremente la tasa de interés de referencia en 75 puntos base, siendo este incremento el mayor que se haya dado en el Banco Central mexicano desde 2008.

Lo anterior después de que la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) aumentara la tasa de interés de referencia en 75 puntos base a fin de poder hacerle frente a la alta inflación que ha registrado el mercado estadounidense en los últimos meses.

Durante su participación en el espacio de análisis de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa, Jessica Roldán, hizo hincapié en que en la pasada reunión de politica monetaria que sostuvo la junta de gobierno del Banco de México dio a conocer que tomaría medidas más contundentes si es que la inflación nacional no bajaba.

“Yo espero que (Banxico) suba en 75 puntos base (la tasa de interés). Banco de México hizo esto un poco inusitado, o no esperado, en la decisión (de política monetaria) pasada, que fue dar una señal mucho más concreta de forward guidance, que no suele hacer, decir que iba a tomar medidas mucho más contundentes si no veía que la inflación mejorará", apuntó.

En este sentido, Roldán señaló que, en los últimas semanas, el avance de la inflación no ha sido bueno, de ahí que el mercado, con base a lo expresado por la junta de gobierno del Banco Central, espera, por descontando, que el órgano autónomo alce en 75 puntos base su tasa de interés.

“Incluso hay quien piensa que el Banco de México podría subir más (la tasa de interés), yo lo veo poco probable. Creo que hacia adelante Banxico también tiene un panorama muy complejo porque con la Reserva Federal aumentando las tasas de interés de manera más acelerada, Banxico también tienen que, o tendrá seguramente, que hacer esto”, detalló.

Por otro lado, Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, remarcó que este semana resultará importante el anuncio de política monetaria del Banxico, puesto que se contempla que tome la decisión de subirle 75 puntos base a la tasa de interés.

“Lo que sería el mayor incremento en un anuncio desde que se estableció la tasa de interés como objetivo operacional desde 2008”, refiere la economista en un documento.

Siller, la semana pasada, advirtió que el aumento de la FED podría perjudicar la entrada de remesas y las exportaciones de México, además de incrementar la posibilidad de que se presente volatilidad en los mercados financieros.