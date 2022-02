Inseguridad alimentaria, la otra cara de la pandemia de Covid-19 en México

En cuanto a los microcréditos de 25 mil pesos, indicó que iniciaron con 32 mil millones de pesos y para este 2022 se han cancelado estos programas sin mediar explicación alguna. El programa de microcréditos a la palabra de 25 mil por única vez no era, no es, ni será, una respuesta adecuada a la crisis que ha provocado la pandemia a nuestra microeconomía.”

Hasta ahora, señaló, afortunadamente en este municipio no se ha llegado a la amenaza de cerrar negocios, esto porque los pequeños empresarios luchan por mantener una actividad, “no sabemos hacer otra cosa, tenemos que seguir en la lucha, afortunadamente no se nos ha expresado que así sea, que alguno de nuestros compañeros tenga que bajar cortinas, pero sí trabajando contra corriente a marchas forzadas”, sostuvo.

Consideró que lamentablemente el proceso inflacionario lleva ya tiempo y se ha consolidado a partir de la pandemia. En 2020, señaló que las cosas fueron terribles y aunque en 2021 se quiso reaccionar no se logró del todo, por lo que este 2022 ha iniciado con el pie izquierdo. De acuerdo con el Inegi, la inflación en el 2021 se cerró con 7.36 de forma anualizada y más del 11 por ciento la inflación no subyacente que tiene que ver con el costo de los alimentos y los servicios.

Lorena Caro Reportera de Investigación

