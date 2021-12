Inversión en México se encuentra en niveles "muy bajos": CMN

México.- El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, afirmó que las inversiones que arriban a México, así como las que ya se encuentran en el territorio nacional, se encuentran en niveles muy bajos.

Ante ello, advirtió que si no se conserva una tendencia positiva en la inversión, el país no podrá mantener la inercia del rebrote en materia económica, por lo que no podrá convertirlo en crecimiento sostenible en un mediano y largo plazo.

Durante su participación en la Cumbre de las 100 empresas más importantes de México, del Valle Perochena señaló que el país tiene una conyontura que puede ser muy favorable pra construir, en este sentido, en el futuro. En este tenor, el representante del sector privado aseguró que el comercio mexicano puede aprovecharse de las tensiones que se están dando entre China y Estados Unidos.

El titular del CMN señaló que a pesar de que México cuenta con un marco normativo que lo distingue de otros países mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en la actualidad las inversiones están en "niveles muy muy bajos".

Ante ello, urgió a atraer más y mayores inversiones a territorio nacional, asegurando que solo con esta se podrá convertir al rebrote tras la pandemia de Covid-19 en un crecimiento que se pueda sostener en los años venideros.

“Pero son las inversiones, que se encuentran en niveles hoy muy, muy bajos, lo que nos garantizarán prosperar en el mediano y largo plazo. Estoy convencido de que México puede y debe crecer a un mucho mayor ritmo, y que solo con mayor inversión, lograremos mantener la inercia, de lo que hoy es un rebrote para convertirlo en crecimiento sostenido en los años que vienen”, expuso.

Antonio del Valle aseveró que para asegurar una mejor preservación de la confianza de las inversiones, la nación tiene que permitir y garantizar el acceso a las energías limpias, puesto que señaló que este será un tema de exigencia social por los cambios que se están dando a nivel mundial en este sentido.

"Para que esto sea posible, es necesario primero, garantizar el acceso a energía de manera competitiva y limpia, considerando la demanda futura que el crecimiento económico exigirá", explicó.

Asimismo, sostuvo que también se debe aumentar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, a la par que se fortalece la capacidad institucional de la administración, incluyendo los organismos autonomos y fortalecer el Estado de derecho y la seguridad de México.