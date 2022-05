Inversiones en sureste de México superan los 30 mil mdd: SHCP

México.- Este día, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que las inversiones destinadas a proyectos de infraestructura en las entidades federativas del sureste de la república mexicana suman, al momento, 30 mil 500 millones de dólares.

En este sentido, la dependencia federal hizo énfasis en que los proyectos planeados para el sur mexicano tienen como objetivo impulsar el desarrollo de dicha región, al tiempo que estos mismos contribuyen al crecimiento económico de la nación.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, detalló que de los 30 mil 500 millones de dólares designados a proyectos para el sur del país, 4 mil millones son para trenes, 10 mil 200 para carreteras, mil 100 millones para puertos marítimos, 4 mil 400 millones para aeropuertos, 10 mil 500 millones para refinerías y 300 millones de dólares para la modernización de aduanas.

Ramírez de la O sostuvo que pese a que en México se tuvieron períodos muy buenos en crecimiento económico y desarrollo, los gobiernos se fueron concentrando más en la zona norte del territorio nacional.

Ante ello, hizo un llamado a que lleven a cabo acciones distintas a las de décadas pasadas, aseverando que si no se hace algo distinto, el país tendrá la misma clase de integración que tenía en la última década del siglo pasado.

“Tuvimos épocas muy buenas y los gobiernos se fueron concentrando más en la cadena de valor del Estado de México al norte pero, sobre todo del bajío a la frontera norte, y la zona de Jalisco y Nuevo León. Aquí lo que tenemos que entender es que si no hacemos algo distinto, vamos a tener la misma clase de integración que teníamos en los 90’s. Con Estados Unidos y Canadá y tenemos que ser más incluyentes y tener mayor potencial, ese es el marco sobre el cual tenemos que entender nuestra agenda", explicó el funcionario acompañado del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Asimismo, el secretario de Hacienda detalló que la agenda de infraestructura del sureste de la república mexicana se encuentra diseñada para que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede concluir todas estas obras en 2023.

Asimismo, el servidor público indicó que, debido a que la administración actual considera que hace mucho los gobiernos no hacen cosas para promover la economía en el sureste del país, se están haciendo esfuerzos por superar prácticas pasadas y no dejar proyectos a medias.

“Son proyectos que no se vale dejar a medias para un siguiente gobierno, no es correcto cargar a un nuevo gobierno con proyectos tan grandes que no están concluidos, por eso la visita semanal del presidente es adonde están los proyectos, por eso el énfasis, porque es una presidencia itinerante que está viendo las necesidades de todos y cree que como tenemos décadas de no hacer estas cosas, faltaba mucha disciplina, mucha ingeniería civil mucha capacidad de desarrollar proyectos, faltaba todo esto y estamos haciendo el esfuerzo por superarlo”, apuntó.