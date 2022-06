Joven con posgrado se viraliza al contar que aceptó empleo con sueldo de 5 mil pesos

A través de redes sociales, un joven a compartido su experiencia al señalar que cuenta con un posgrado y que ante la falta de empleo en el país, tuvo que aceptar un trabajo temporal con un salario de 5 mil pesos mensuales, testimonio que se ha convertido en un video viral en Internet.

Fue mediante el usuario @MauKaisen de TikTok, en donde compartió el video en el que se mostraba una enorme fila de gente que vive esa misma experiencia en el entorno laboral. “Es una fila para un apoyo de gobierno con un trabajo temporal donde te pagan 5 mil pesos y trabajas de lunes a viernes, sales a las 3”, explicó.

El joven explicó que cuenta con una licenciatura y posgrado, ambos en Mercadotecnia, no obstante, pese a contar con experiencia y prepararse de mejor manera, le ha sido imposible encontrar empleo.

“No es por menospreciar la ayuda, pero tengo licenciatura en Mercadotecnia, estudié un posgrado en Mercadotecnia y llevo un buen rato sin encontrar un trabajo. Olvídate uno que te paguen bien, no hay trabajo”, dijo.

Aunque el pago era menor a lo que ganaba en su primer trabajo, aceptó el empleo debido a que su prioridad principal era trabajar, debido a que quería aprender sobre su carrera.

“Lo máximo que he ganado son 15 mil pesos mensuales y me dijeron de este de cinco mil pesos y dije ‘va’. Es mucho menos de lo que ganaba en mi primer trabajo saliendo de la carrera”.

El usuario aconsejó a los internautas que no se quejará de sus empleos de oficina, debido a que ella perdió su empleo durante la pandemia y desde entonces se encuentra en empleos temporales para solventar los gastos que tienen.

En un video posterior, explicó que antes de la pandemia se dedicaba a la organización de eventos. Sin embargo, el confinamiento derivado de la pandemia obligó a la mayoría de estas empresas de este tipo a suspender sus actividades o a despedir personal.

“No se quejen de su trabajo de godín. Yo al igual que ustedes estuve en un trabajo de godín y por cuestiones de la pandemia se me acabó el trabajo y no he podido conseguir trabajo”.

De acuerdo a la red social, el video ha conseguido más de cien mil reproducciones, además de cientos de comentarios. Sin embargo, los usuarios han compartido pensamientos divididos, mientras que algunos le han deseado buena suerte en su búsqueda de empleo, mientras que otros lo han señalado por la carrera elegida.