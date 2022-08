Joven responde a Carlos Mota por decirles ‘resentidos’ y no denunciar tratos en Sonora Grill

Luego del gran escándalo que causaron las denuncias en contra del restaurante Sonora Grill, debido a que presuntamente algunos comensales habrían sido separados de algunas áreas por su color de piel, a estas denuncias virtuales se les unirían las quejas por parte de ex empleados quienes también compartieron sus malas experiencias laborando en ese sitio.

Sin embargo, estos no fueron los únicos que opinaron, pues algunos personajes reconocidos en la política y en el periodismo, no dudaron en respaldar al restaurante, incluso algunos como el especialista en finanzas y economía Carlos Mota Mendoza, señaló a quienes presentaron sus quejas contra la empresa y los llamó ‘resentidos’, pero la situación no terminaría ahí.

Pues luego del video del periodista, una joven utilizó su cuenta de TikTok en donde habría estado compartiendo su experiencia como empleada del famoso restaurante de cortes y reaccionó a los señalamientos que hizo el especialista. Y agregó su punto de vista ante los comentarios que emitió el comunicador.

“Aunque no me lo crean, yo no quiero hablar de este tema eternamente, pero cuando un periodista dice cosas incorrectas que me involucran tengo que decir algo”, señaló la joven @sof.otero, en su cuenta de la red social asiática, esto luego de que el periodista cuestionará por qué las personas no hicieron nada cuando trabajaban como empleados en el Sonora Grill, a lo que la joven vuelve a responder.

“¿Por qué no hice nada cuando trabajaba ahí? No hice nada porque no tenía una plataforma, pensé que a nadie le importaba y porque claro necesitaba mi trabajo. No estaba trabajando como hostess por pasión, pasión a ese empleo”, añadió la joven.

La joven bajo el usuario de @sof.otero, señaló que ella trabajaba en ese lugar principalmente porque debía realizarse una intervención médica, además de cuestionar al periodista cómo es que realmente pregunta por qué no puso en riesgo su empleo, agrega que le da una idea de que realmente no tiene un panorama de cuál es la situación para la mayoría de personas en el país.

Luego de que, en el video, el periodista Mota señalara que los empleados se quejaron luego de que se fueron a sus casas con las bolsas llenas de dinero, la joven a modo de sarcasmo, respondió señalando que eso es las personas que te atienden en un restaurante y que ganan el salario mínimo, además de que cubren largas jornadas laborales.

Posteriormente, el periodista especialista en economía y finanzas, señaló que es increíble como en México existe tanta envidia y resentimiento contra los empresarios, a modo de respaldo al famoso restaurante, a lo que la joven respondió.

“¿Envidia? ¿Envidia de tantos empresarios que le pagana tantos empleados sueldos insuficientes?; Quizá lo pienses porque tu les tienes envidia, ¿pero yo? No, creo que somos personas diferentes. Agrego @sof.otero en su video. Y tú ¿Has sido víctima de racismo o discriminación? ¿O te han tratado mal en tu empleo por tener un color de piel diferente?