Jubilados tendrán que pagar impuestos al SAT por pensión en 2022

México.- A partir de 2022 los jubilados deberán pagar impuestos al SAT por su pensión económica, esto como parte de los esfuerzos de la autoridad fiscal por recaudar una mayor cantidad de impuestos en todos los sectores sociales y combatir la evasión de impuestos.

El Servicio de Administración Tributaria endurecerá las políticas de recaudación de impuestos en 2022, de manera que todas las personas con actividades económicas deberán cumplir, lo que incluirá a algunos pensionados del IMSS y el ISSSTE.

El artículo 93 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el SAT cobrará ISR a trabajadores jubilados que reciben una pensión económica, al considerar ésta como producto de sus años de servicio laboral.

Leer más: Condusef comparte guía fácil para realizar la cancelación de tu tarjeta de crédito

La reforma al CFF para 2022 contempla que los jubilados deberán pagar impuestos al SAT siempre y cuando reciban una pensión mayor a 15 veces el salario mínimo por monto diario, es decir, más de 400 mil pesos anuales.

Esto significa que si estás jubilado y recibes una pensión del IMSS o ISSSTE equivalente a esa cantidad, también deberás pagar impuestos al SAT por concepto de ISR y presentar tu declaración anual.

Sin embargo, si tu pensión no rebasa los 400 mil pesos al año no tienes nada de qué preocuparte, pues no tienes la obligación de pagar impuestos al SAT, según lo establecido por el Código Fiscal.

¿Cuándo se debe presentar la declaración anual?

A fin de reducir los índices de evasión fiscal y aportar riqueza a México a través de la recaudación de impuestos, el SAT y la Secretaría de Hacienda compartieron la fecha límite para presentar la declaración anual este 2022.

Los contribuyentes deberán presentar su declaración de impuestos entre el 1 y 30 de abril de 2022 para personas físicas, y del 1 al 30 de marzo para personas morales.

Cabe resaltar que las personas que no presenten su declaración anual en tiempo y forma podrían enfrentar multas desde 12 mil 640 a 25 mil 300 pesos por parte del SAT, además de considerarse un delito de fraude fiscal.

Entre los gastos personales de los cuales los contribuyentes pueden hacer deducciones destacan:

Gastos médicos

Donativos

Gastos funerarios

Seguro para el retiro

Gastos de colegiaturas (primaria, secundaria y preparatoria)

Intereses de hipotecas

Leer más: ¿Buscas empleo? El SAT comparte convocatoria para guardias de seguridad en la institución

Lo máximo que se podrá deducir es el 15% de lo ingresos del contribuyente, el equivalente a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que corresponde a 175 mil pesos aproximadamente.