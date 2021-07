La canasta básica de los impuestos que se pagan en México

México.- El ISR, el IVA y el IEPS son los principales impuestos que se deben pagar en México. Pese a que gran parte del ingreso de las personas se destina a este pago de impuestos, la realidad es que no se puede saber con exactitud cuánto de nuestro dinero se destina, en el aspecto global, al pago de los impuestos, explicaron a Debate, Alejandro Aceves, socio de Impuestos Corporativos en KPMG de México y Carlos Alberto Burgoa, académico de la Facultad de Contaduría de la UNAM e investigador de Conacyt, expertos en finanzas y contabilidad.

Y es que en el país existen impuestos municipales, estatales y federales, los más importantes en función de la contribución a la Hacienda Pública se encuentran dentro de estos últimos y son el impuesto sobre la renta (ISR), el cual es de naturaleza directa porque está relacionado con la riqueza o las rentas que obtienen las personas físicas y morales.

En segundo lugar estaría el impuesto al valor agregado (IVA), el cual es de naturaleza indirecta por gravar el consumo y se comporta respecto a los niveles de consumo en distintos sectores de la economía y no tiene una distinción tan clara sobre quién lleva a cabo cierto acto o actividad, pero es directamente sobre el consumo.

De la mano del IVA está el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que también es de naturaleza indirecta, grava el consumo, pero ya de ciertos servicios o bienes, como los combustibles, los alimentos, bebidas alcohólicas, comida chatarra, entre otros, explicaron.

¿Dónde está el dinero?

Saber a dónde se va el dinero de nuestros impuestos o determinar cuánto del valor de un producto corresponde al pago de impuestos no es algo sencillo, mencionó Alejandro Aceves, ya que la contabilidad en materia de recaudación es compleja.

“No es sencillo conocer, de la riqueza que nosotros como personas obtenemos, cuánto se destina en el aspecto global al pago de los impuestos, qué cantidad se traduce, es algo muy complicado”, dijo.

Aunque explicó que una forma de averiguarlo es que cualquier individuo puede saber esto a través de la presentación de la declaración anual como persona física. “Como persona física yo sé y conozco que la tasa máxima de impuesto y la tarifa es progresiva. Para el caso de los individuos es un máximo de 35 por ciento, entonces yo puedo determinar que por mis ingresos del año 2020 pagué impuestos a razón del 30 por ciento sobre la base gravable, la cual es una combinación de los impuestos que obtuve con algunas deducciones que me permite la propia ley”.

Esto entonces significaría que el 30 por ciento de mis ingresos se contribuyó a la Hacienda Pública, pero aun así queda la pregunta ¿si de toda la población económicamente activa se fue el mismo porcentaje y más allá de los términos relativos, en términos absolutos cuánto representó? “Entonces no es tan sencillo llegar a esa ecuación”, mencionó Aceves.

Por su parte, Carlos Alberto Burgoa explicó que existen cuatro tipos de contribuciones, las de seguridad social (IMSS), el pago de derechos, la de uso del internet o de banda ancha y la de Pemex. Sin embargo, los que más pululan son los impuestos.

“Estos impuestos no tienen una forma directa de destino porque se van, por llamarlo así, a una canasta básica y ahí es donde se distribuyen en programas sociales, infraestructura, servicios, planes sociales, infinidad de puntos que puede dar la administración en turno”.

Comportamiento tributario

Respecto a cuánto del precio de un producto son impuestos, Alejandro Aceves explicó que no se puede saber en lo general, pues tiene que ser con base a canastas, comportamientos promedio e incluso zonas geográficas, porque el comportamiento tributario también va a depender de la zona geográfica, que no es lo mismo el comportamiento tributario en una ubicación como la Ciudad de México, el puerto de Acapulco, Puerto Vallarta, los Cabos, etcétera.

Además, hay que revisar del ingreso de la población cuánto se destina al consumo y cuánto al ahorro”, comentó. Si consumes en alimentos y medicinas no vas a pagar más impuestos y si consumes en otro tipo de bienes y servicios que sí pagan IVA va a haber impuestos. Entonces el patrón de comportamiento es muy difícil y esto es con base a promedios y no me parece que exista información estadística para poder llegar a una conclusión en ese sentido porque depende de muchos factores”, comentó.

En cuanto al impacto que causa la falta de pago de impuestos en el mercado informal, recordó que bajo los principios de tributación siempre ha estado en el señalamiento sobre la economía informal y hasta qué punto o qué porcentaje representa la informalidad en México y cuál podría ser el impacto en materia recaudatoria, aunque la tendencia ha sido incrementar la base de los contribuyentes.

Los contribuyentes

Destacó que México en los últimos 20 años ha experimentado un razonable crecimiento en materia de recaudación con relación al producto interno bruto (PIB). En 2019, el porcentaje de recaudación en relación al PIB se reportó del 16.5 por ciento, información que se genera al interior del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio, dijo.

“En ese sentido hemos observado que las reformas fiscales recientes tienen ese objetivo, buscar que cada quien pague el impuesto que le corresponde; la política que se ha podido observar es no incrementar impuestos simple y sencillamente lograr que las personas paguen en función de las leyes que existen, que se puede ampliar la base de los contribuyentes y así estos índices deben de tener una tendencia anual”.

En función de lo reportado por el Servicio de Administración Tributaria ha señalado un aumento o un crecimiento real en materia recaudatoria en 2020 respecto a 2019 con un crecimiento real cerca del 1 por ciento y esto a pesar del fenómeno de la pandemia covid-19, afirmó.

“Sí ha existido históricamente el señalamiento de que los impuestos recaen en la economía formal y que se deben de redoblar los esfuerzos para que ese sector de informalidad, que puede representar una cantidad muy importante en materia del PIB, se pueda incorporar al pago de los impuestos”, dijo.

Recaudación en pandemia

Finalmente, Alejandro Aceves mencionó que pese al ligero crecimiento en la recaudación en 2020, en lo que va de la pandemia que aún aqueja al país por la covid-19, no se han observado incentivos importantes o estímulos que favorezcan la continuidad económica, la reactivación económica, la inversión con motivo de la pandemia, ya que México ha mantenido el esquema tributario que se tenía antes de que iniciara la pandemia, realmente se presentaron algunas facilidades, como en la presentación de la declaración anual para las personas físicas, pero realmente no hubo estímulos que redujeran esa carga tributaria, comentó.

Los perfiles

Nombre: Alejandro Aceves

Profesión: Socio de Impuestos Corporativos de KPMG en México

Nombre: Alejandro Aceves

Profesión: Socio de Impuestos Corporativos de KPMG en México

Trayectoria: Cuenta con 27 años de experiencia en el campo de la prestación de servicios fiscales, asesorando a organizaciones nacionales y multinacionales pertenecientes a una amplia gama de industrias, incluyendo los sectores inmobiliario, construcción, petróleo y gas, electricidad y logística. Asimismo, ha asesorado a diversos fondos de capital privado en su estructuración, operación y desinversión.

Nombre: Carlos Alberto Burgoa

Profesión: Académico de la Facultad de Contaduría de la UNAM

Trayectoria: Egresado de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México (Unitec), cuenta con Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, Doctorado en Derecho por la Universidad de Camerino, Italia, y Posdoctorado en Derecho por la UNAM. Asimismo, ha participado en diversos cursos de tributación internacional en la Universidad de Washington, DC, así como en la Universidad Simón Bolívar, Ecuador.

