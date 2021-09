La crisis económica presiona el regreso a clases presenciales en México

México.- La movilidad educativa genera un despunte en dos de las economías más importantes del país, la del comercio y servicios.

En 2020, el regreso a clases mayormente a distancia dejó una derrama económica de 42 mil millones de pesos, y para este 2021, con el regreso a clases presencial, la estimación es de alrededor de 82 mil millones de pesos, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

Para especialistas en economía entrevistados por Debate, este regreso a clases de manera presencial puede beneficiar a corto plazo a las familias que se dedican a este sector directamente, pero además, incentivar la economía circular, que permite que con esta derrama económica se generen más empleos.

“Se entiende por qué el Gobierno está presionando tanto para regresar a clases, porque se pretende con ello impulsar la reactivación económica, aunque no se diga de esa manera”, opinó César Valenzuela, experto en economía. Daniel Jaffet León Chávez, también economista y experto en derecho por la UNAM, consideró que incentivar las clases presenciales también beneficia a largo plazo para que los jóvenes, en un par de años, tengan todas las capacidades educativas para sostener la economía del país.

Movilidad escolar

César Valenzuela añadió en entrevista para Debate que el sector educativo tiene un papel muy importante en México debido a la cantidad de estudiantes y alumnos que hay en los diferentes niveles desde preescolar hasta nivel universitario, más de 30 millones.

La movilidad de los propios alumnos genera una derrama económica en el transporte público y en el privado. En el transporte público, por la tarifa, y en el privado por el uso de combustibles para poder trasladar a los estudiantes.

“Esa es una parte, la más básica. Pero a esto se le agregan los uniformes, que en algunos casos son uniformes que se otorgan de forma gratuita por parte del Gobierno y en algunos útiles escolares, pero sabemos que, por más uniformes gratuitos que se entreguen, siempre hay una derrama muy importante en algunos otros implementos tanto de útiles, de libros y de otros”, mencionó

. A su vez, Valenzuela dijo que el desplazamiento normalmente implica que los padres de familia o ya el estudiante a nivel de bachillerato o nivel universitario pase por alguna tienda o por algún refrigerio en su traslado y estadía en las instalaciones educativas.

“Las familias, obviamente, tienen que erogar cantidades que al parecer son pequeñas y podrían considerarse casi insignificantes, pero son frecuentes día a día. De lunes a viernes”, explicó.

El experto en economía, César Valenzuela, expuso que con los diferentes lineamientos que plantean los Gobiernos, incluido el sistema híbrido, se genera un gasto que va a impactar en la economía, pero no necesariamente en el bolsillo de las familias, a no ser que se vea como un proceso circular, que significa que en la medida que las familias empiecen a gastar nuevamente en la educación, los comercios puedan generar más empleos. Entre los comercio que pudieran verse beneficiados, indicó que se encuentran quienes vende alimentos, útiles, libros, zapatos, etc.

Beneficios

Daniel Jaffet León Chávez, economista y experto en derecho por la UNAM, señaló en entrevista para Debate que el regreso a clases presenciales deja dos grandes beneficios en materia económica. El primero, indicó, sería directo y a corto plazo para las familias que dependen del subsector de educación en cuanto a ingresos. “Si continuamos con el cierre parcial o total, ellos verían sumamente reducidos sus ingresos y, por lo tanto, su nivel de bienestar”, señaló.

El segundo gran beneficio, dijo, es a largo plazo, otorgando educación a los jóvenes que puedan, en algunos años, sostener la economía del país.

“Actualmente no lo resentimos, continúa la economía funcionando sin mayor problema, pero es posible que la falta de inclusión educativa afecte los ingresos de los mexicanos del mañana, porque al no tener una educación conclusa o mayor año de escolaridad, va a ver afectado sumamente los ingresos”, explicó.

De acuerdo con el especialista León Chávez, el subsector de educación, que a su vez pertenece al sector de los servicios o terciario de la economía del país, es sumamente importante. Su relevancia, explicó, reside en el desarrollo y crecimiento económico, debido a que es un factor que promueve e incentiva que otra área se desarrolle. En este punto vio positivo que se incentive la presencia del niño en la escuela.

Pronósticos

¿Qué esperar de la economía mexicana en los próximos meses? El economista Daniel Jaffet León Chávez señaló que el Banco Mundial estima entre un 4.5 por ciento y un 5 por ciento de crecimiento para el 2021. A su vez, explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima hasta un límite superior de crecimiento de 6.5 por ciento.

“Tanto instituciones privadas como públicas estiman un crecimiento positivo. Esto se debe a una sencilla razón, el Gobierno está consciente de que ya no está en condiciones de hacer un cierre parcial o total de la economía mexicana, como se hizo en dos tercios del 2020, debido a que la población mexicana y sus ingresos no lo soportarían, e incluso ya no es posible cerrar las actividades no esenciales debido a que hay muchos dependientes económicos de dichas actividades, por lo tanto, la economía va a seguir abierta, va a seguir fluyendo”, comentó.

Para entender...

Regreso a las aulas

En marzo del 2020, las escuelas del nivel básico y las universidades públicas mandaron a 33 millones de alumnos a casa por el inicio de la pandemia; desde entonces, los cursos se han emitido por televisión, internet y radio.

En julio, a pesar del repunte de contagios en México, que acumula 258 mil muertos y 3.3 millones de casos confirmados, López Obrador ordenó la reapertura de las escuelas por considerar que el encierro afecta al desarrollo de los menores. Además de que la SEP estima que 5.2 millones de alumnos de todos los niveles educativos desertaron el pasado curso por las clases a distancia.

En Sinaloa, el regreso a las aulas que se tenía concretado de forma híbrida, es decir, presencial y a distancia, se suspendió debido la tormenta Nora, que impactó desde el pasado fin de semana.