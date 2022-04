"La desigualdad es inevitable": Salinas Pliego asegura que la pobreza es cuestión de "actitud"

México.- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego declaró que la desigualdad es inevitable y salir de la pobreza es cuestión de "actitud",desatando una vez más la polémica por pretender defender la desmedida riqueza en manos de unos pocos como una condición natural.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego aseguró que no hay nada que se pueda hacer frente a la desigualdad, que mantiene a millones de personas viviendo en la pobreza, sino que lo importante es la "actitud" con que alguien asume esa realidad.

El tercer hombre más rico de México cuestionó a sus seguidores cómo enfrentan sus desigualdades, "¿como víctima o como héroe?", reduciendo a una cuestión de "actitud" uno de los mayores problemas en América Latina y el Caribe, e incluso, en tono soberbio, advirtió que "no es nada bueno" lamentarse del "éxito ajeno".

"La desigualdad es inevitable y NADA podemos hacer al respecto. Debemos adaptarnos a la realidad, nos guste o no. Lo importante es la actitud con la que la enfrentas tú desigualdad, ¿como víctima o como héroe? ¡Revisa tu actitud, lamentarte del éxito ajeno no es NADA bueno!", escribió el dueño de tiendas Elektra y TV Azteca.

En su publicación, el empresario compartió un video del fragmento de una conferencia en la cual una mujer niega el argumento de que "el pobre es pobre porque es rico es rico", y por el contrario, sostiene que "la riqueza no tiene límites".

Las palabras de Salinas Pliego, que en diversas ocasiones ha mostrado su soberbia llamando "jodidos" a los pobres y justificando su riqueza desmedida, provocaron opiniones divididas entre los usuarios de Twitter y más de alguno recibió una de las "lúcidas" respuestas del empresario por criticarlo.

"Lo dice el wey que tiene endeudado a casi la mitad del país", escribió alguien reprochándole los altos intereses que cobra en tiendas Elektra, a lo que el multimillonario respondió: "¿A punta de pistola?".

Otro usuario le sugirió a Ricardo Salinas Pliego regalar 1 millón de pesos de su fortuna a cada mexicano y así "verás como cambia la actitud", burlándose de la idea del empresario de que la pobreza es consecuencia de la "actitud".

El dueño de Grupo Salinas no tardó en responderle al internauta afirmando que "no cambiaría nada" si regalara su dinero a los mexicanos, ya que "volverían a estar donde están" en tres años, al igual que él, por lo que sostuvo que "no se trata de repartir la riqueza", pese a que el principal problema de la desigualdad es precisamente una mala distribución de riquezas.

"No cambiaria nada… en 3 años volverían a estar donde están y yo volvería a estar donde estoy, NO SE TRATA DE REPARTIR LA RIQUEZA, se trata de enseñar a crearla. Posiblemente con ese millón el 70% fuera de inmediato a comprar algo que no necesita", respondió el empresario en tono clasista.

México es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Tan sólo entre 2000 y 2019, el 10% de la población con ingresos más altos obtuvo el 59% de los ingresos nacionales, en tanto que el 1% acaparó el 29% de las riquezas, según datos del Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

A su vez, América Latina y el Caribe se considera la segunda región con mayor desigualdad a nivel global, con la alta concentración de riqueza en manos de unos pocos y las bajas tasas de crecimiento, acentuadas durante la pandemia, son algunos de los principales problemas.