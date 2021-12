La desigualdad es necesaria para el progreso: Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México

Al ser cuestionado sobre por qué piensa que la desigualdad es necesaria, el multimillonario comparó el caso con un automóvil, señalando que no puede armarse con una sola pieza, "porque para que algo funcione debe haber partes que no son iguales".

Como es habitual, el empresario respondió con insultos clasista s llamando "jodidos" a quienes no estaban de acuerdo con él o lo cuestionaban por hablar desde el privilegio.

La afirmación de Ricardo Salinas Pliego, cuya fortuna asciende a 12 mil 520 millones de dólares , no tardó en provocar polémica entre sus seguidores, con comentarios a favor y en contra de su postura en defensa de la desigualdad.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.