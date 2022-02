La economía mexicana se encuentra estancada, no en recesión: Banco Base

México.- La economía de México se encuentra estancada, ello a consecuencia del bajo crecimiento de las actividades económicas y los altos niveles de inflación que ha registrado el país durante los últimos meses.

Lo anterior, hizo hincapié Banco Base, ha generado que las familias mexicanas se tengan que enfrentar a una crisis en la materia que no se había visto desde la década de 1980, cuando no se tenían empleos suficientes y, por ende, se carecía de los recursos necesarios para comprar los insumos básicos.

En conferencia de prensa virtual, la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, sostuvo que la economía de México no se encuentra en recesión técnica, como han indicado algunos analistas, sino que pasa por un estancamiento.

“La economía mexicana está en un estancamiento, no en recesión. La definición de esta última es una caída significativa en la actividad y no podemos hablar de una caída significativa porque son pequeñas las caídas aunque sean dos trimestres consecutivos, y esto se tiene que ver también en el desempleo, la producción industrial y las ventas. En empleo hubo una recuperación significativa en el último trimestre, esto hace pensar que México está en un estancamiento”, sostuvo.

En este sentido, puntualizó que no se puede hablar de una caída significativa de la economía mexicana, ya que las pequeñas caídas que ha tenido han tenido como motivo el desempleo, así como las bajas en la producción industrial y las ventas.

Asimismo, refirió que el estancamiento de la economía sumado a los altos niveles de inflación provocan que México se encuentre en un período de "estanflación", algo que no se había visto en las últimas tres décadas.

“Enfrentan algo no visto desde la década de los ochenta, un escenario muy negativo en donde no hay casi creación de empleo y una alta inflación, y esto provoca que no se alcance a comprar lo mismo que se compraba el año pasado o que se tengan que sustituir unos productos por otros más baratos”, explicó Siller.

La economista en jefe de Banco Base hizo especial énfasis que, para poder salir del estancamiento económico en el que se encuentra el país, se debe tener una mayor tasa de vacunación contra Covid-19, al tiempo que el gobierno federal deja de impulsar reformas que frenan el crecimiento de la nación.

"No es un escenario de crisis, pero en la medida que se alarga el estancamiento económico pues todavía vemos más y más rezago de empleo, por ejemplo. ¿Qué se tendría que hacer distinto? Nada con la pandemia, quizá una mayor vacunación que baje el nivel de cautela y haya más movilidad y crecimiento, pero también ya no meter iniciativas y reformas que frenen el crecimiento económico”, subrayó.