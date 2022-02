La inflación golpea el poder de compra de los mexicanos

México.- Si bien, se escucha igual hablar de un peso de hace 20 años, no es lo mismo comparado con el valor de un peso en la actualidad.

Las políticas públicas de cada gobierno determinan el valor de la inflación cada año y esto, a su vez, impacta en el valor del dinero, por lo que el precio de la canasta básica es cada vez más cara.

La tasa de inflación promedio de México entre los años 2000 y 2021 fue del 4.39 por ciento anual y, en total, la moneda presentó un aumento del 146.46 por ciento entre estos años. Esto quiere decir que 1 peso mexicano (MXN) del año 2000 equivale a 2.46 pesos mexicanos del 2021, según la fórmula que involucra el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de cada año y que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La cual fue consultada por Debate con las economistas Nuria Villa y Ana Ibarra para entender el valor del dinero.

El carrito del súper

La compra de 11 artículos en 2007 costaba 250 pesos, de acuerdo a un análisis de Debate a los precios publicados por medios de comunicación en enero de ese año, mientras que en el 2012 se calculó que con la misma cantidad de dinero solo se habrían podido adquirir 10 artículos, como se muestra en el gráfico, eliminando de la dieta, por ejemplo, el queso.

En 2017, con 250 pesos solo alcanzaría para comprar seis de los 11 artículos seleccionados originalmente, quitando esta vez verduras y artículos de limpieza; mientras que hasta la semana del 31 de enero al 6 de febrero de 2022, la misma lista de artículos para los que alcanzaban 250 pesos se reduce a cuatro, quitando esta vez proteínas como la carne de res y el pollo.

De tal forma que el poder adquisitivo de los mexicanos, con el paso del tiempo, se ha visto afectado y, por ende, la calidad de vida de algunas personas.

La canasta básica actualmente se integra por 40 artículos y su precio varía dependiendo de la región del país y el establecimiento de compra.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer en diciembre del año pasado la sección de la conferencia matutina “¿Quién es quién en los precios de artículos de primera necesidad?”.

Explicó que para la realización de esta verificación, se compararon los precios de los productos al menudeo vigentes de la semana del 6 al 10 de diciembre de 2021 y se dividió al país en cuatro regiones con base al documento Reporte de las Economías Regionales, del Banco de México.

Según este estudio, las tiendas de supermercados más caras se ubican en la Ciudad de México y en León, Guanajuato, mientras que los establecimientos donde se pueden comprar los mismos artículos a precio más barato son las centrales de abastos de Villa Hermosa, Tabasco, y Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía de nuestro país cerró en 2021 con una tasa de inflación anual de 7.36 por ciento, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un incremento de 0.39 por ciento en la primera quincena de 2022 respecto a la quincena inmediata anterior. El último dato más alto de estos rubros fue en el año 2000, cuando la tasa de inflación se ubicó en 8.96 por ciento, por lo que México no había vivido un aumento de precios tan alto desde hace 20 años, puesto que después de ese año la inflación disminuyó a 4.4 por ciento en el 2001 y estuvo cambiante durante ese tiempo.

“Sobre todo, la inflación impacta en el valor de muchos productos de la canasta básica, donde algunos productos que comprábamos hace unos años ya no podemos comprarlos pues ya no alcanza para ellos. Es un reflejo muy tangible de lo que sucede en la economía cuando un producto ya no tiene el mismo valor, ocasionado por una práctica logística que no permite que estos productos lleguen a su destino, y es cuando entra la oferta y la demanda”, señaló a Debate la economista Nuria Villa.

Políticas económicas

En un análisis de política económica y crecimiento en México, realizado por la Facultad de Economía y del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico de la Universidad de Colima, la política económica en México busca estabilidad para estimular el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y del ingreso per cápita. Los resultados no han sido los esperados por el gobierno, ni los deseados en la sociedad, y la economía tiene un crecimiento insuficiente si se pretende incrementar la riqueza de todos los mexicanos.

De hecho, la actividad económica en México registró una contracción de 0.1 por ciento en el cuarto trimestre del 2021, con lo que sumó dos trimestres con caídas, afectada principalmente por el confinamiento por covid-19, así como el cierre parcial de industrias y el retroceso en el sector de servicios.

En el caso de México, la política económica del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) se alineó incondicionalmente a la estrategia recomendada por el Consenso de Washington, aplicando: “Uno de los programas de reforma económica catalogado entre los más importantes y los más radicales que se han implementado”, según su discurso; también conocidas como políticas neoliberales, rechazadas ahora por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esa estrategia recomendada por Washington, fue utilizada en los siguientes cinco sexenios, tiene como objetivo alcanzar los equilibrios macroeconómicos. Se sustenta en 10 puntos: disciplina fiscal, determinación de las prioridades del gasto público con criterios económicos, reforma tributaria, tasas positivas de interés, tipo de cambio competitivo y liberalización financiera, apertura comercial, apertura a la inversión extranjera, privatizaciones, desregulación de la economía y protección a la propiedad privada.

Inflación, covid-19 y energía

Para la economista mexicana y directora de desarrollo de negocios Nuria Villa, la proximidad de los países de América Latina, pero, sobre todo, de México con Estados Unidos, afecta directamente a la economía.

“En Estados Unidos han tomado decisiones y han ocurrido situaciones que impactan a México y es uno de los puntos por los cuales se ve mermada la inflación. La inflación, en general, de América Latina es la más alta del planeta, pero hay otras economías más afectadas, y esto tiene que ver mucho en relación a la pandemia. En México tenemos un atasco de suministros que se debe principalmente al covid-19”, explicó a Debate.

La parte logística de la economía es la más afectada porque muchos productos no se fabrican en México, aunado a una crisis de la administración de los puertos que no permiten que todo esto fluya fácilmente.

“En general, está afectado por covid, la falta de movimiento en los mercados, la falta de la economía en sí, y eso hace que se atasque y se provoque la inflación”.

Las empresas automotrices y de tecnología, dijo, se han visto afectadas debido a que hay ciertos artefactos que se fabrican fuera de nuestro país y no pueden ser reemplazados y, si hay una carencia de ellos, se ocasiona una carencia de productos en el mercado.

La economista explicó que el valor del peso va ligado a la inflación, y esta última es un índice que se actualiza todos los días, sobre todo por políticas públicas, “y por eso podemos ver que a través de los sexenios hay algunos que registran mucha inflación y otros casos en que está más controlada, pero tiene mucho que ver con los datos y con las decisiones que tome el gobierno federal en relación a la economía”. En este caso, ejemplificó que está relacionada con la reforma energética que actualmente está tratándose entre los legisladores.

La inflación actual pudiera deberse a la incertidumbre económica impulsada por los posibles escenarios que presenta la discusión de la ley energética en el Senado de la República y las críticas de los detractores del gobierno actual, indicó a este medio.

Los créditos son más caros

Por su parte, la también economista Ana Ibarra Ruelas explicó que el Banco Central Mexicano trata de contener la inflación alzando la tasa de referencia, con el objetivo de que las personas que tienen dinero lo muevan a algún instrumento financiero de inversión, en lugar de buscar dónde gastarlo.

Sin embargo, dijo, el alza de esta tasa significa que el pedir prestado sea más caro para los mexicanos, es decir, la tasa de interés de los bancos se eleva y, por lo tanto, las deudas que hayan contraído y que se vayan a contraer saldrán más caras de pagar.

“Aconsejamos evitar solicitar créditos o préstamos, es buen momento para organizar la administración de tu dinero y hacer el hábito de ahorrar en instrumentos de cero o bajo riesgo, como Cetes, y poner tus ahorros en otros instrumentos de riesgo conservador que superen la inflación y así tus ahorros no pierdan valor con las fluctuaciones financieras”.

Asimismo, Ibarra Ruelas sugirió a la ciudadanía utilizar la regla 50-20-30 para administrar el dinero con el 50 por ciento de los ingresos destinados a gastos imprescindibles, el 20 por ciento ahorrarlo en un instrumento de bajo riesgo y el 30 por ciento destinarlo a esos gastos que no son necesarios pero que nos gustan, como tiempo de esparcimiento.

“Otra sugerencia es planear todo tu año, destinar un porcentaje de tus ingresos a esas vacaciones que deseas hacer, así no vas a contraer ninguna deuda; y también, un porcentaje de tus ingresos, destinarlo a un fondo de emergencia. Planeando tus finanzas, puedes alcanzar tus objetivos”, comentó.

¿Cómo calcular el cambio de valor del peso mexicano con el tiempo?

Valor del peso mexicano desde 2000.

Inflación histórica

Desde el año 2000, cuando la inflación se ubicó en 8.96 por ciento, no se habían registrado datos tan altos como al cierre de 2021, con 7.63 por ciento, es decir, México no había vivido un alza en la inflación tan alta desde hace 20 años, situación tangible para las familias que miden su gasto en la compra de productos de la canasta básica.