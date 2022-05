"La inflación la provocan los bancos centrales del mundo": Ricardo Salinas Pliego

México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que la inflación es provocada por los bancos centrales del mundo a través de la emisión de "dinero FIAT", el cual no cuenta con respaldo ni puede intercambiarse por oro o plata.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego respondió a un tuit de la reportera Carolina Rocha, quien preguntó qué hacen las familias ante el alza de precios provocada por la inflación, y aseguró que son los bancos centrales los responsables de la inflación.

Según el multimillonario, es a través de la emisión de dinero FIAT que los bancos centrales propician la inflación en las economías, y aseveró que lo aprovechan para robar "poder de compra" a los usuarios, por lo que no hay "nada que hacer" ante esta situación.

"La inflación la provocan los bancos centrales del MUNDO al emitir dinero FIAT sin respaldo alguno y de facto robándole poder de compra a quienes usamos ese dinero chafo. A los pensionados se les expropia su retiro. A los más pobres su cartera. Nada que hacer", explicó Ricardo Salinas.

Salinas Pliego vs Reserva Federal de USA

El dueño de Grupo Salinas, quien se ha convertido en un ferviente promotor de las criptomonedas, ha acusado antes a los bancos de los gobiernos de provocar la inflación, específicamente a la Reserva Federal de Estados Unidos.

En entrevista con Pascal Hügli para la Bitcoin Magazine, Salinas Pliego criticó que la Reserva Federal de USA ha inundado el mundo con "dinero falso", convirtiendo al dólar estadounidense en la moneda de reserva mundial, provocando dependencia a su moneda e inflándola a su conveniencia.

"La inflación es el impuesto más injusto, totalmente injusto porque, número uno: está oculto y golpea a la gente que tiene menos (...) Mira lo que la Reserva Federal ha hecho en Estados Unidos. El dólar es una moneda de reserva del mundo, todos estamos enganchados al dólar, lo queramos o no, y estos tipos han inflado la oferta monetaria de 1 billón a 9 billones. Inconsciente, increíble", aseveró.

El empresario llamó "cínico" al banco central de Estados Unidos por "maquillar" los hechos al anunciar que compra bonos, cuando en realidad está prestando "dinero falso" sin consideración, con el fin de cobrar mucho más posteriormente.

"Inundaron el mundo con dinero falso, con ahorros inexistentes, y me encanta la forma en que plantean las cosas, son tan cínicos. Dicen: la Reserva Federal ha estado comprando bonos. No suena tan mal si dices que compras algo, pero qué tal suena: la Reserva Federal ha estado prestando dinero como un marinero borracho, a diestra y siniestra, a cualquiera que se presente. Eso no suena tan bien, porque cuando prestas dinero tienes que cobrarlo, ¿no? ¿De dónde lo han sacado? ¿Cómo lo han prestado? Era dinero falso", explicó Ricardo Salinas.

El tercer hombre más rico de México también ha recomendado a sus seguidores de redes sociales invertir su dinero en Bitcoin, asegurando que es la mejor forma de proteger su dinero ante el impacto de la inflación, e incluso decidió que algunas de su empresas, como Elektra, acepten pagos a través de esa criptomoneda.