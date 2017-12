La informalidad genera quinta parte de riqueza del país

Ciudad de México. El 22.6% del Producto Interno Bruto nacional se produjo en unidades económicas informales y se generó por el 56.7% de la población ocupada que laboró en condiciones de informalidad, de acuerdo con los resultados más recientes de la medición de la economía informal correspondientes a 2016, dados a conocer por el Inegi.

Por su parte, el 77.4% del PIB fue producido en el sector formal con el 43.3% de la población ocupada formal. Es decir, por cada 100 pesos generados de PIB en el país, 77 pesos los generaron el 43% de ocupados formales, mientras que casi 23 pesos los generaron el 57% de ocupados en condiciones de informalidad.

La informalidad afecta a la competitividad del país. (Foto: El Universal)

Del total de la economía informal en 2016, el 11.2% correspondió al sector informal, es decir, a aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios, y el 11.4% a las otras modalidades de la Informalidad, que refieren a todo trabajo que, aunque laboró para unidades económicas distintas a las de los micronegocios no registrados, no contó con el amparo del marco legal e institucional (seguridad social, prestaciones sociales).

Los resultados muestran que a lo largo del periodo 2003-2016 la economía informal contribuyó en promedio con un 23.3% anual al PIB del país, siendo los puntos más altos los años 2009 y 2005 con el 24.4% y 23.8%, respectivamente. De 2010 a 2015 dicha participación tendió a disminuir, hasta ubicarse en un 22.6% durante 2016.

Por su parte, la tasa de crecimiento promedio anualizada del PIB a precios de 2013 para la serie 2003-2016 fue de 2.4%, mientras que la economía informal para el mismo periodo presentó un crecimiento promedio de 1.8%.