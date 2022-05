"La locura del día": Salinas Pliego critica sentencia de la SCJN que pone fin al "secreto bancario"

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la propuesta de la ministra Ríos-Farjat fue aprobada por la SCJN, al determinar que no es arbitrario ni vulnera el derecho a la vida privada la aplicación del artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito.

"La locura del día. La ministra @MargRiosFarjat, saca una sentencia que acaba con 'El secreto bancario'. Sin debido proceso, ni orden judicial, por voluntad de los #gobiernicolas, todos tus datos personales estarían en el dominio público . Espero recapaciten y eso no pase", escribió Salinas Pliego sobre la sentencia de la SCJN .

