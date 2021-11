La pandemia de Covid-19 aumenta la pobreza en América Latina

“También es importante ver que el crecimiento económico no va a reducir estas vulnerabilidades y tampoco va a reducir la pobreza y las desigualdades”, declaró, ya que la dinámica económica en la región es variable, por lo que se necesita una transformación urgente de los aparatos productivos y dejar de depender de la exportación de materias primas para generar recursos y empleos.

La categorización se basa en el PIB (Producto Interno Bruto) per cápita, un índice insuficiente, de acuerdo con la experta, para definir las necesidades y vulnerabilidades de los países. “América Latina es la región más golpeada y con mayores desigualdades en términos de recuperación”, pues la región carece de acceso a financiamiento concesional y no tiene los recursos fiscales necesarios para combatir la pandemia y combatir la crisis, por lo menos en el corto plazo, señaló Miranda.

Además, la caída de ingresos amplía la de brecha y desigualdad y precarización laboral, “la situación de la clase media es más difícil que la de los extremos de la pirámide, pues, aunque la benefician algunas medidas estatales, estas han sido insuficientes. Al estar en el centro, sus integrantes no son tan pobres como para recibir ayudas directas; sobre todo transferencias monetarias o subsidios en servicios públicos”, señala Connectas.

María Sánchez Reportera de Investigación

