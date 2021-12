La pandemia llevó a casi 100 millones de personas a la pobreza extrema durante 2020

Beasley declaró que si Musk donara 2% de su fortuna, 6 mil millones de dólares, ayudaría a 42 millones de personas a no morir de hambre. El fundador de Tesla respondió que si le explicaban cómo funcionaría esa donación él daría el dinero sin dudarlo. Cuando la ONU presentó un plan en noviembre, no hubo una respuesta pública.

"No sabía qué hacer... Solo teníamos que sentarnos y esperar cuando traían la comida", relató la mujer.

Sus esfuerzos por recuperarse abriendo un pequeño negocio no funcionaron, ya que no lograron obtener el préstamo que necesitaban, y el hombre tampoco lograba conseguir un trabajo en la agricultura, ya que lo descartaron por ser un "hombre de Dhaka".

De acuerdo con un informe del Banco Mundial , en 2020 la pandemia llevó a 97 millones de personas en todo el mundo a la pobreza extrema , y la situación no ha mejorado este 2021.

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.