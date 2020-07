La reconstrucción del turismo

La adaptación y la flexibilidad de las empresas turísticas en el corredor Pacífico-Barrancas del Cobre (que comprende a Sinaloa y Chihuahua), así como un involucramiento activo de las voluntades políticas en los distintos niveles de Gobierno, serán esenciales para la reactivación de este ramo de la economía, en opinión de Ivonne Barriga Márquez, presidenta de la Asociación Hotelera de la Sierra Tarahumara; Dulce Ruiz Castro, presidenta de Compete AC, capítulo Ahome; y de José Gámez Valle, integrante del Comité de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles de Mazatlán.

Presentes en la mesa de análisis «Sinaloa: turismo después del coronavirus» [transmitida en vivo y disponible en el enlace bit.ly/2NVyJhM], los representantes de la iniciativa privada denunciaron que no hay ningún apoyo claro por parte del Gobierno federal, lo cual repercutió directamente en esta industria, especialmente en lo que concierne a insumos e instrumentos que permitan contener la dispersión y prevenir los contagios del coronavirus.

Entre las propuestas para la reactivación de la actividad turística para el corredor Chihuahua-Pacífico, Dulce Ruiz propuso, siempre y cuando las medidas de aislamiento social lo permitan, la creación de un tianguis turístico regional que permita a los touroperadores más próximos la coordinación y la planificación de esquemas de trabajo y de oferta de servicios.

Asimismo, José Gámez invitó a la creación de fondos de recursos tripartitos (empresarios, estado y federación), tal como ya ha ocurrido en el pasado: «Aportaban los hoteleros, aportaba el estado y el Gobierno federal un peso cada uno. Después se creó el famoso impuesto del 3 por ciento, que ejercen 31 de las 32 entidades federativas.

Esas maneras de crear rubros de apoyos son sumamente eficientes, porque aparte creamos programas cooperativos con operadores turísticos, aerolíneas», lo cual ya no sucede desde la extinción del CPTM.

En última instancia, Ivonne Barriga instó a la alineación de los programas de acción que tienen los estados, las distintas cámaras empresariales y la Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y optimizar recursos.

Ivonne Barriga/Asociación Hotelera de la Sierra Tarahumara

Distintivo Safety & Healthy

«Estamos con unas capacitaciones, gracias al Consejo Mexicano de la Industria del Turismo Médico, como uno de los protagonistas de turismo y salud, que crearon este distintivo enfocado al sector turístico, apoyando la seguridad, sobre todo en la salud, garantizando a los huéspedes una estancia más placentera. El Gobierno federal tiene unos lineamientos; el estatal otros, y la iniciativa privada buscamos una certificación internacional que nos pudiera avalar y apoyar, sobre todo en este tema para estar más preparados y recibir a nuestros visitantes».

Ninguna en tiempo y forma

«Hemos estado viendo que el Gobierno federal lleva algunos programas, pero no han sido en tiempo y forma. La reactivación va lenta en cada destino. La principal estrategia sería la corresponsabilidad entre los principales actores del sector turístico en nuestras regiones, dentro de nuestras rutas a ofertar y de promoción de nuestros estados. Sería interesante que las alineaciones entre las estrategias de difusión de los estados y federación estuvieran acorde, esto favorecería a los destinos turísticos. La reactivación es un proceso gradual».

Voluntad política

«Estos temas son muy globales. Definitivamente, esto es una afectación a nivel mundial, y México, que es tan rico en el tema turístico, en algún momento logró que esta industria pudiera estar por encima de las divisas, esto fue en el 2018. Estamos viendo grandes esfuerzos. Realmente los Gobiernos han estado paralizados. Siento que falta una voluntad política para el desarrollo económico en el país, no nada más en nuestros estados o en nuestras regiones».

Alineación de protocolos

«Insistir en los lineamientos que hay entre los tres niveles de Gobierno, ya que hay afectaciones en todas las áreas. El turismo es una actividad muy sensible, por eso siempre tenemos que estar en una armonía. Nuestros colegas, compañeros, todos los prestadores de servicios de esta amplia cadena de valor, subsistimos de esta economía, estamos actualizándonos a esta nueva normalidad, creando sinergias para valorar nuestros destinos y entornos naturales. México tiene mucho que ofrecer todavía en materia de turismo».

Dulce Ruiz Castro/A Todos nos Compete AC, capítulo Ahome

Certificación del personal

«En el transporte hemos tenido que adecuarnos a todos los protocolos que se han venido solicitando de las autoridades de salud municipales, estatal y federal. Los costos se han incrementado en un 55 por ciento. Desde un inicio, empezamos a darles capacitación al personal, porque era muy difícil para ellos entender que estábamos enfrentando una situación de pandemia. Nos dimos a esa tarea, adaptarnos a mascarillas, caretas; hay contacto directo con el usuario. Bajamos la capacidad de las unidades, pero mantuvimos precios en un afán de apoyar y ayudar».

Ninguna para reforzar salubridad

«El apoyo específicamente para el sector turístico no se ha recibido como tal, pero sí tenemos nosotros varias estrategias: lo que nos ha costado la capacitación, la compra de termómetros, insumos y equipos médicos que requerimos para nuestro personal, ha sido por parte de la empresa. Me da mucho gusto que a partir del 1 de julio del 2020 el gobernador Quirino Ordaz haya decidido abrir los hoteles y restaurantes al 40 por ciento. El sector transporte es muy importante para la reactivación del turismo. Probablemente se reduzcan los grupos».

Paquetes económicos

«Es una contracción económica generalizada. Las empresas hemos tenido que cambiar totalmente la forma de trabajar, con espacios gerenciales abiertos, innovando, tocando puertas a nuevos mercados. Tenemos más de un millón de desempleados, y eso le pega muy duro a las empresas. En otros países se reanudó la actividad de manera paulatina, de acuerdo a los contagios, pero en algunos congresos (Estados Unidos, Canadá y China), se aprobaron paquetes económicos para las pymes, esencialmente para el mantenimiento de la nómina».

Involucrar a todos los sectores

«El sector financiero podría apoyar para poder realizar pagos a meses sin intereses de paquetes turísticos. Más que apostarle al turismo internacional, habría que enfocarnos en lo regional y local para fortalecer también nuestros municipios y el estado. Se podrían reforzar los programas de millas o de fidelidad. En los programas de empleo temporal, ese recurso se podría redireccionar a las familias; hay que trabajar con aseguradoras. En la medida que sea posible, realizar un tianguis turístico estatal en la que los operadores nos pongamos de acuerdo responsablemente».

José Gámez Valle/Asociación de Hoteles de Mazatlán

Preparados antes de la pandemia

«Mazatlán adoptó ciertas medidas. Preverisk es una empresa certificadora en procesos de limpieza, que por motivos del COVID-19 son utilizadas a nivel mundial, avalada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). Invertimos fuertemente en capacitación, de tal manera que los huéspedes pasan por una cabina de sanitización antes del registro, usan gel para sanitizar sus manos, entran por una puerta y salen por otra. El Gobierno de Sinaloa también emitió un certificado sanitario, aprobado también por la WTTC, por lo que son lugares seguros para viajar».

Ningún tipo de apoyo

«Es nulo. No hay ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno federal, particularmente esta Administración, donde se eliminó el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), y particularmente otras cosas que no comparto. No nos asustemos. A ningún Gobierno le ha interesado como tal: el 9 por ciento del PIB nacional es turismo, casi el 11 por ciento del PIB estatal es turístico. Cuando hubo heladas, rebasamos el PIB de la agricultura. 4 millones de personas trabajan en la actividad turística, muy por arriba del petróleo, y no tenemos ningún tipo de apoyo».

El caso de Estados Unidos

«En Estados Unidos es contradictorio. En todo el continente, es el país con más índice de contagios, con más muertos, y hay destinos, como Isla del Padre en Texas, y jamás dejaron de operar, mayo y junio estuvieron operando, y estuvieron cobrando hasta 400 dólares por habitaciones muy pequeñas, un destino atascado de gente y sin las medidas que nosotros tomamos, esto en el país más avanzado del mundo, y así lo estaban haciendo. Nosotros estábamos listos desde mayo».

Flexibilidad

«Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo importante es la flexibilidad: quienes querían venir a México desde Europa o África, y no pudieron viajar por motivos de la contingencia, están padeciendo que quieren hacer un cambio de vuelo, y las aerolíneas son cero flexibles, fue algo que yo padecí. A las aerolíneas no les interesa, y a los hoteleros, a los transportistas locales, nos piden eso. Así, es impresionante la cantidad de llamadas, no para mover fechas, sino para cancelar. La crisis nos va a tocar a todos, esto es lo que viene».

