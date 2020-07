“Lamentables los más de 30 millones de desempleados en México”: Economista 

México.- Una cifra sin precedente, por ser sumamente grande, es la que incorpora a las más de 30 millones de personas que se encuentran en búsqueda de empleo, la cual se da a conocer a nivel nacional, lamentó el economista sinaloense, César Valenzuela.

Explicó que de los 30 millones de desempleados que son anunciados por Banco de México, los desempleados de tiempo completo son 20 millones, de los cuales 2 millones eran formales pues trataba de personas que contaban con prestaciones de ley, y los 18 millones integran a los trabajadores de la economía informal, mismos que están empleados, pero no cuentan con seguridad social.

Además, para complementar los 30 millones, se integran también los empleos de medio tiempo, en donde entran las personas que cuentan con empleos complementarios.

Precisó que dicha información se logró gracias a que el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) que se llevó a cabo justo antes de iniciar el punto cumbre de la pandemia, contempló la economía informal, lo contrario a otros tiempos en donde no se tenía dicha información.

Esto pues siempre se manejaban las estadísticas de la economía formal que es la que se registra a través del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y de las nóminas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Estas cifras que aparecen nunca antes se habían visto, no hay antecedentes de esa naturaleza porque son muy altas, aun que antes no existían cifras de la economía informal, es normal que se esté presentando una cifra tan grande, porque paralizar la economía no es fácil, y es muchísima gente la que se queda sin trabajo