Lanzan monedas con cara de AMLO a la venta en internet; ¿cuánto cuestan?

De acuerdo con una encuesta elaborada por Morning Consult y publicada por el diario británico Financial Times, AMLO es el segundo presidente con mayor popularidad en el mundo en una lista conformada por 13 mandatarios de diversos países.

Aunque su valor no rebasa el precio mencionado, esta moneda podría valer mucho más para los coleccionistas en algún futuro, al tratarse de una pieza que ni siquiera fue emitida por el Banco de México.

Aunque no es trata de un producto oficial, no cabe duda que la moneda de AMLO ya captó el interés de los simpatizantes del presidente, por lo que ya se encuentra a la venta en distintas plataformas de internet por un precio general de 150 pesos, o incluso menos, si se hace un pedido a mayoreo.

La monedas de AMLO no fueron lanzadas por el Banco de México (Banxico), por lo que no tienen valor oficial, sino por la Acuñadora Emiliano Zapata , para conmemorar los "tres años de la victoria del pueblo mexicano", según explica la empresa mexicana.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.