Leve caída del empleo al cierre del primer trimestre del 2019

México.- El nivel de desempleo en junio del 2019 para la República mexicana se observó en un nivel del 3.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Esta proporción es la misma que se tuvo en mayo.

En su comparación anual, la desocupación aumentó durante junio del año en curso frente a la existente en el mismo mes del 2018, fecha en la que se alcanzaron los 3.4 puntos porcentuales, según lo evidencia el documento «Indicadores de ocupación y empleo: cifras durante junio del 2019».

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también especificó que la población con la disponibilidad para mantenerse ocupada durante más horas laborales (subocupación) representó un 7.6 por ciento. En su comparación anual, esta tasa fue mayor a la del mismo mes del 2018, que se ubicó en 6.8 puntos porcentuales.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Esta tendencia deberá ser revertida por el Gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el desarrollo de infraestructura y el gasto público, mencionaron los economistas Jorge Sánchez Sandoval y Leobardo Díez Martínez.

Trabajo conjunto

Sánchez Sandoval responsabilizó también a la iniciativa privada, debido a las «precauciones» que se tomaron para estimular la creación de nuevos empleos, esto cuando inició la Administración federal emanada de Morena; sin descartar el proceder y el nulo gasto de los organismos oficiales:

Los particulares tuvieron prudencia en cuanto a manejar las inversiones, pero también el Gobierno».

Además, resaltó que inversiones del sector público regularmente no se ven de forma inmediata, sino que debe darse el denominado encadenamiento productivo; no obstante, los estímulos gubernamentales no tuvieron el impacto indicado en sectores específicos y clave para la economía, como lo es la agricultura en Sinaloa, de acuerdo con Sánchez.

El docente de la Universidad Autónoma de Occidente llamó a los distintos niveles de autoridad a propiciar la obra pública y la llegada de nuevas inversiones.

Economía paralizada

Por su parte, Leobardo Díez Martínez, presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa, dijo que los niveles de desempleo podrían mantenerse en iguales condiciones durante lo que resta del año; asimismo, comentó que cuando fluyan las erogaciones y los dineros oficiales, aunque estimó que los beneficios de esta reactivación económica se reflejarían hacia finales del 2019 o hasta principios del 2020, en el mejor de los escenarios:

Si las cosas salen bien, sobre todo en la banca de desarrollo, la liberación del gasto público en el segundo semestre, etcétera, pueden hacer que el estancamiento no sea tan grave», recalcó.

En última instancia, Díez Martínez auguró que el 2019 estará marcado por el crecimiento bajo, siempre y cuando las inversiones públicas y privadas no sigan congeladas: «Para este año, nadie espera que México crezca el uno por ciento. Estamos hablando de cifras entre el 0.5 y, si eres optimista, el 1 por ciento. El primer trimestre del 2019 aumentó 0.3 por ciento respecto del anterior. Para crecer al uno se necesitaría arriba de 0.7 por ciento. Es cuestión de números, no hay manera. Es bajo el crecimiento», finalizó.

Para entender...

Con resultados mixtos

En el segundo trimestre del 2019, la economía mundial continuó mostrando signos de desaceleración, tensiones comerciales y conflictos geopolíticos. La economía mexicana no es ajena a este ciclo, y mostró resultados mixtos, informó la Secretaría de Hacienda.