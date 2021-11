Libros de texto tendrán elementos de educación financiera en próximo ciclo: SHCP

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública por fin atenderá uno de los temas más importantes para la vida de una personas, ya que en la próxima edición de los libros de texto se integraran elementos de educación financiera, informó Gabriel Yorio subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El funcionario explicó que se realizará una actualización a contenidos de educación financiera para que los temas sean incluidas en libros de texto, en un lenguaje entendible para niñas, niños y adolescentes, según una publicación del Heraldo de México.

Gabriel Yorio durante su participación en el noveno Encuentro Virtual de Educación Financiera Citibanamex, recordó que la SEP está por confirmar la inclusión de los temas, pues afirmó que ese fue el acuerdo tomado ya hace dos años, pues es un tema de mucha importancia.

"Hacer más conscientes a las personas de que hay beneficios de estar incluidos en el sistema financiero, ya sea para tener ahorros, moverse y ser inversionista y tomar decisiones para proteger el patrimonio", señaló Yorio.

Explicó que gran parte de la problemática depende de la inversión a infraestructura y conectividad que está relacionada con la educación, para que los mismos estén al alcance de todos los mexicanos, pues detalló que con ello se mejorarán las oportunidades para la toma de decisiones que resguarden la salud financiera no solo de las empresas, sino de las familias y personas en el país.

Leer más: "Sin presupuesto no puede haber revocación de mandato", Jaime Rivera, Consejero del INE

Destacó que para entender este tipo de problemáticas se deben de tener enfoques multidimensionales ya que "no hay una solución única", y una solución no pude atender distintas realidades, por lo que señaló que en las comunidades donde no se tenga el acceso a infraestructura se debe de proporcionar para atacar el problema.