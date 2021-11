Lista de países que pueden solicitar visa laboral en Estados Unidos y cuáles son los trabajos

Mediante un boletín informativo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentaron una lista de los países que podían aplicar para obtener una visa de trabajo h-2A (actividades agrícolas) y un tipo H-2B (oficios), los cuales serán elegibles durante el 2022.

Aunque este año todavía no se integró algunos países, también señalaron que para el siguiente año se añadirá a Bosnia y Herzegovina, República de Chipre, República Dominicana, Haití, Islas Mauricio y Santa Lucía, sin embargo, Moldavia quedó como no elegible a partir del 8 de enero del 2022 por no cumplir con los estándares.

“Algunos ejemplos de los factores que podrían resultar en la exclusión de un país o la remoción de un país de la lista incluyen fraude, abusos, tasas de denegación, tasas de sobreestadía, preocupaciones sobre trata de personas y otras formas de incumplimiento”, se puede leer en el documento.

Este programa temporal de visa, permite que empresas ubicadas en Estados Unidos, brinden oportunidad de trabajo a mano de obra extranjera, para cumplir con las vacantes laborales en el sector agrícola, invernaderos y oficios, en donde resaltan la jardinería, trabajadores forestales y de limpieza.

El documento señaló que la USCIS aprueban las peticiones H-2A y H-2B, para nacionales de los países que fueron aprobados como elegibles, mientras que las USCIS, podría aprobar estas mismas visas de trabajo para personas de países que no se encuentran en la lista, solo en caso de que sirvan para los intereses del Estado.

Qué países pueden aplicar por las visas H-2A y H-2B en 2022:

Andorra

Alemania

Argentina

Australia

Austria

Barbados

Bélgica

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Brunei

Bulgaria

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Corea del Sur

Croacia

Chipre

Dinamarca

Ecuador

El Salvador

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Fiji

Finlandia

Francia

Grecia

Granada

Guatemala

Haití

Honduras

Hungría

Irlanda

Islandia

Israel

Islas Salomón

Italia

Jamaica

Japón

Kiribati

Las Granadinas

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Madagascar

Malta

Mauricio

México

Mónaco

Montenegro

Mozambique

Nauru

Nueva Zelanda

Nicaragua

Macedonia del Norte

Noruega

Países Bajos

Polonia

Panamá

Papua Nueva Guinea

Perú

Portugal

Reino Unido

República Checa

República Dominicana

Rumania

Santa Lucía

San Marino

San Vicente

Serbia

Singapur

Sudáfrica

Suecia

Suiza

Taiwán

Tailandia

Timor-Leste

Turquía

Tuvalu

Ucrania

Uruguay

Vanuatu

Cómo funciona la visa H-2A y para qué es

En el caso de los mexicano tienen la posibilidad de irse al país vecino para trabajar como jornaleros agrícolas de manera temporal y documentada bajo el sistema de una visa H-2A, esta no está delimitado por año fiscal y puede aumentar o disminuir, siempre dependiendo de las necesidades.

Los extranjeros contratados pueden emplearse en campos de cultivo o invernaderos con una estadía máxima de 3 años, pero la visa es renovable para trabajar por temporadas. Para solicitar la visa H-2A necesitas tener un empleador en Estados Unidos, la cual podrás solicitar a través de este link https://acortar.link/fbM13w.

Cómo funciona la visa H-2B y para qué sirve

En este caso la visa H-2B, se vincula con las compañías ya establecidas en Estados Unidos, con el objetivo de reclutar extranjeros y brindarles trabajo temporal fuera del campo.

A este programa pueden aplicar trabajadores con o sin experiencia, que no requieran de títulos académicos o profesionales para trabajar en áreas como; jardinería, construcción, limpieza, hotelería, así como trabajadores forestales, meseros, obreros en fábricas, cuidador de animales, entre otros y podrás solicitarla aquí https://acortar.link/IFWjaI

Cabe resaltar que la visa H-2B, es válida para trabajar únicamente con la compañía que viene dentro del documento, por lo que se recomienda a los aspirantes evitar problemas con las autoridades de migración y no cambiar de empresa sin solicitar el permiso.